Fredag ventes flere tusen pulter å stå tomme over hele Norge i forbindelse med skolestreik mot klimaet.

Klokken 12 skal de streikende elevene i Oslo møtes foran Stortinget for å demonstrere, og der vil det også være konsert med Gatas Parlament og Svømmebasseng.

– Det er vanskelig å anslå hvor mange det blir, men vi tror det blir minst 10.000 foran Stortinget. I tillegg er det planlagt 40 streiker fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord, sier Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom.

I takt med økt fokus på klimakampen, har Natur og Ungdom det siste året opplevd en enorm økning i antall medlemmer.

– De klimastreikende har samlet flere unge enn noen annen demonstrasjon i Norge har gjort. Vi gir oss ikke før vi har fått gjennomslag for nye, kraftige klimatiltak, sier Eiterjord.

– Mangler mot

Skolestreiken foran Stortinget vil vare fram til klokken 14. Samtidig som den avsluttes, vil det starte et demonstrasjonstog i regi Klimabrølet fra Youngstorget som vil ende opp foran Stortinget.

Der venter arrangøren at opp mot 100.000 mennesker vil møte opp for å demonstrere. I tillegg er det ventet flere titalls tusen i flere byer i Norge.

– Politikerne mangler motet og det mandatet de får fra en veldig bred folkelig oppslutning som sier at nå må dere sette klimasaken først, sier initiativtaker Even Nord Rydningen til TV 2.

Og aksjonen har ikke fått navnet Klimabrølet uten grunn:

– Brøl har gitt arbeidere og kvinner rettigheter og slaver frihet. Det er å si fra veldig høyt og tydelig at vi ikke finner oss i å drive sidelengs inn i framtiden. Det er helt avgjørende for klimakampen at vi alle sammen sier fra, sier Rydningen.

For å få til et ordentlig brøl åpnes demonstrasjonen med det arrangøren beskriver som «et unikt samarbeid mellom fremtredende norske metalertiser og døve barn, med et høylydt budskap!»

Må få med de voksne

Det er særlig de unge som er opptatt tydeligere klimatiltak, men både Eiterjord og Rydningen påpeker at det på langt nær er nok.

– Ungdommene gjør en fantastisk jobb, men de greier ikke dette alene. Vi står overfor en så massiv omstilling som skal gjøres så raskt at de voksne må ta sitt ansvar. Vi kan ikke stille oss bak ryggen til Greta Thunberg eller skolestreikerne, vi må selv ut i gatene, sier Rydningen.

– Vi har ikke tid til å vente til vi som er unge er voksne og skal styre samfunnet. Vi har altfor dårlig tid til å løse klimakrisen, tiltakene må på plass nå, sier Eiterjord.

Rydningen mener at man i dag befinner seg i en slags klimapolitisk spagat, der det prates mye grønt fra politikerne, samtidig som det fortsatt er mye fokus på olje og gass.

Eiterjord er klar på hva som må gjøres:

– Vi må slutte å lete etter olje og gass, lokalpolitikere må gjøre mer for å ta vare på naturen, vi må erstatte all fossil energi med fornybar energi nedbygging av matjord må stansen. Det er bare noen eksempler på hva som må til, sier Natur og Ungdom-lederen.