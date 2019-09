Olavsvern Orlogsstasjon ble lagt ut for salg i 2012 med en takst på 105 millioner kroner.

Råbillig all den tid den norske stat og NATO gjennom flere tiår hadde investert flere hundretalls millioner kroner i å bygge, utvide og sikre ubåtbasen på Ramfjordnes en drøy mil utenfor Tromsø.

Kjøpte basen på billigsalg

8. februar 2013 ble det klart at Tromsø-investoren Gunnar Wilhelmsen sammen med en liten gruppe medspillere hadde kjøpt basen for bare 38 millioner kroner.

Stor oppmerksomhet vakte det da han leide ut kaiplass til et russisk rederi som la et forskningsskip i vinteropplag på det som gjennom den kalde krigen var NATOs mest framskutte base på nordflanken.

Nå overtar Wilhelmsen-gruppens WGS 66 prosent av aksjene. Tidligere majoritetseier Gunnar Wilhelmsen (har ingen tilknytning til kjøperselskapet) sitter igjen med resten sammen med en mindre aksjonær i Tromsø. Alle formaliteter skal nå være på plass.

– Jeg er svært glad for at vi har fått til dette, sier Gunnar Wilhelmsen til TV 2.

– Gjennom WGS vil basen igjen kunne benyttes av forsvaret og våre allierte, og det har også vært mitt mål, sier investoren som også er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i hjembyen Tromsø.

Sivil bistand av stor betydning

Wilhelmsen-gruppen har i flere år samarbeidet med så vel det norske forsvaret som andre NATO-allierte. De disponerer i dag flere baser langs norskekysten, og Olavsvern vil komme som et vesentlig supplement til disse.

Rederiets datterselskap er utviklet for å tilby forsyning og annen understøttelse av ulik karakter. Selskapet har også også utviklet bred kompetanse og erfaring på frakt av personell og tungt materiell. I forbindelse med utlysing av tidligere kontrakter er det fra forsvarsledelsen gitt klart uttrykk for at sivil assistanse vil være av stor betydning for å styrke mobilitet og beredskap. Også ved mobilisering vil baser som man nå har opprettet få stor viktighet.