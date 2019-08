Med en uke igjen til sesongstarten i NFL måtte Kåre Vedvik (25) levere natt til fredag norsk tid i det som var Minnesota Vikings' siste kamp i sesongoppkjøringen.

Vedvik bommet - Bailey traff

For etter å ha bommet på to av to field goals i forrige kamp har bekymringene meldt seg for nordmannen, som ble hentet til Minnesota fra Baltimore Ravens for et femtevalg i neste års NFL-draft.

Kampen mot Buffalo Bills var på ingen måte oppløftende for Vedviks sjanser om å bli lagets kicker. Han bommet først på et field goal fra 33 meter, før han traff på et fra 24 meter.

I tillegg til å ta avspark for Vikings gjennom hele kampen, sparket også Vedvik ett ekstrapoeng etter at laget scoret en touchdown.

Situasjonen ble ikke bedre for Vedvik av at Dan Bailey, som er hans utfordrer i kampen om kicker-jobben, traff på sine to forsøk - det siste fra lang avstand.

– Jeg vet ikke om jeg er skuffet over det. Jeg vet at han traff på én. Han er en talentfull gutt, og så kom Bailey inn og sparket bra. Vi må bare evaluere og se det an, sier Vikings-trener Mike Zimmer ifølge lagets hjemmesider.

Nå gjenstår det å se hva Zimmer går for når Vikings-troppen må kuttes fra 90 til 53 spillere innen fristen førstkommende lørdag. Det er ikke vanlig å ha to kickere i troppen, og derfor blir det høyst trolig enten eller for Vedvik.

– Torsdagens hendelser betyr at det er mindre og mindre sannsynlig at Vedvik kommer til å være Vikings' førstevalg på kickerplassen, ei heller i troppen, etter denne helgen, skriver NFL-journalist Jeremy Bergman i sin oppsummering på NFL.com.

Affiseres ikke

Men Vedvik har en annen mulighet. Han har også fått prøve seg som punter, noe han også gjorde i kampen natt til fredag. Vedvik puntet to ganger i den andre omgangen - den ene gangen ble sparket han leverte returnert til en touchdown av Bills.

Punter-utfordrer Matt Wile puntet én gang, i tillegg til å holde ballen på field goal-forsøkene til både Vedvik og Bailey.

Etter kampen fikk Vedvik igjen spørsmål om det er vanskelig å kombinere jobben som både kicker og punter,

– Jeg synes ikke det. Det er viktig å ha en rutine som fungerer og som du holder på. Som jeg sa er det detaljene, det er de jeg må jobbe med, sier Vedvik i et intervju vist på Vikings' hjemmesider.

Så nå er det bare å vente for Vedvik på hva Vikings-trenerne bestemmer seg for, men det ser stadig mer ut som at nordmannen må gi tapt i kampen om kickerplassen til rutinerte Bailey ...