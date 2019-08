Statuen er reist i Slovenia, førstedame Melania Trumps hjemland. Den åtte meter høye statuen står på privat grunn, og viser Trump med et firkantet hode mens han holder en arm i været, skriver BBC.

Kunstneren sier statuen er en kommentar til populistisk politikk.

Tidligere i år ble det reist en statue av Melania Trump i hennes hjemland, som sammenlignes med en smurf.

Den nye statuen av den amerikanske presidenten står i den slovenske byen Sela pri Kamniku, omtrent 30 kilomter nordøst for hovedstaden Ljubljana.

– En kommentar til populismen

Kunstneren bak, Tomaz Schlegl kaller statuen en kommentar til populismen.

– For første gang siden andre verdenskrig er populismen rådende. Se på Boris Johnson, Trump, vår president, og Ungarns president Viktor Orban. Hvor er verden på vei? Vi vil åpne folks øyne for hva demokrati virkelig er, sier han til AFP.

Schlegl forteller at en mekanisme i statuen gjør at ansiktsuttrykket kan endre seg fra å være veldig hyggelig i ukedagene til å være skummelt i helgene. Dette for å symbolisere det han kaller hykleri blant de populistiske politikerne.

Sint innbygger kjørte traktor inn i statuen

Folkets reaksjon på statuen har vært delt. AFP ble vitne til at en sint innbygger kjørte traktoren sin inn i statuen mens forberedelsene til søndagens åpning var underveis.

Noen kritikere på internett har kalt den «bortkastet tre» og mener den aldri burde være bygget.

– Våre mer tradisjonelle naboer, landsbyfolk, mener den er stygg og sier den ikke passer i dette vakre landskapet, forteller Schlegl.

Som så mange andre steder, er den amerikanske presidenten en polariserende figur også i Slovenia. Konas hjemby har vært en turistmagnet helt siden Trump ble valgt i 2016.