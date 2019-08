Det er nyhetsbyrået AFP som har fått tilgang til et utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC).

Situasjonen for Arktis og områdene i verden som er dekket av is og snø, er et av rapportens hovedtemaer. I tillegg beskrives konsekvenser av den globale oppvarmingen i havet.

På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunnet 430 milliarder tonn is hvert år siden 2006, ifølge utkastet. Issmeltingen her har dermed blitt en viktig årsak til at havnivået stiger.

Ond sirkel

Hvis ikke klimaendringene bremses, anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100. Det er det øverste laget av permafrosten som vil forsvinne, antar forskerne som jobber med rapporten.

Permafrost er frossen bakke som ofte inneholder eldgamle nedfryste planterester. Når bakken tiner og plantene råtner, kan det forårsake svært store utslipp av klimagassene CO2 og metan.

Opptiningen fungerer dermed som en ond sirkel. Global oppvarming tiner frosne landområder, som i sin tur slipper ut gasser som forsterker oppvarmingen.

280 millioner mennesker

I rapportutkastet anslås det også at 280 millioner mennesker kan bli nødt til å flytte på grunn av stigende havnivå innen 2100. Hvis den globale oppvarmingen overstiger 2 grader, kan dette antallet bli enda høyere.

Forskeren Ben Strauss sier til AFP at migrasjon og innvandring har ført til politisk ustabilitet allerede i dag.

– Jeg grøsser når jeg tenker på den framtidige verdenen hvor titalls millioner mennesker må flytte fordi havet spiser opp landområdene deres, sier Strauss, som leder organisasjonen Climate Central.

Den endelige versjonen av IPCCs nye rapport vil bli offentliggjort 25. september.

(©NTB)