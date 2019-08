Den 27 år gamle mannen forsøkte nemlig å rømme ved å bruke et tau han hadde laget av 16 bukser.

Det var den 16. juni i år den innsatte forsøkte seg på det spektakulære rømingsforsøket, skriver Aftonbladet.

Rundt klokken 14 gjorde flere innsatte og ansatte ved fengslet seg klare for en tur i luftegården. Ute spilte noen innsatte fotball.

Omtrent i det utetiden begynte kastet 27-åringen det hjemmelagde tauet ut fra et vindu i tredjeetasje.

Tauet bestod av 16 sammenknytte bukser, med en plastflaske med vann i bunnen for tyngde. Da tauet ble kastet ut var fengselsbetjentene opptatt med å dele ut sigaretter til de innsatte, men dessverre for mannen som forsøkte å rømme, oppdaget en av dem det uvanlige tauet. Vakten oppdaget også at en mann var i ferd med å klatre opp tauet, med et tydelig mål om å ta seg over gjerdet og piggtråden.

Dessverre for rømlingen satte tauet seg fast i piggtråden langs husfasaden, og fengselsbetjenten fikk tak i tauet. Da betjenten dro i tauet falt mannen ned, og rømningsforsøket ble mislykket.

Dømt for grovt tyveri

27-åringen er ifølge Aftonbladet flere ganger dømt for grovt tyveri. Den seneste dommen fikk han i april i år, da han fikk fengsel i åtte måneder og utvisning for å ha stjålet en lommebok ved en minibank. Mannen ble også dømt for narkotikakriminalitet.

Politiet tror nå seks eller sju innsatte var delaktige i rømningsforsøket, deriblant personens om bor på rommet tauet ble kastet fra og andre som samlet sammen buksene. En mistenkes for å ha oppholdt de ansatte under utdelingen av sigaretter. Mannen som forsøkte å rømme sitter nå på isolat.