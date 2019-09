Sander Berge pakket ut flyttelasset sitt i belgiske Genk og trodde han var ferdig i Belgia før sommeren.

Klubbskiftet kom imidlertid aldri – og nå venter i stedet Champions League der blant andre Liverpool venter.

– Sander er en topp profesjonell. En virkelig bra gutt. Jeg tror han ser fram til Champions League-kampene slik at han får vist hele Europa sin kvalitet, sier Genks administrerende direktør Erik Gerits til TV 2.

For selv om Berges drømmeovergang ikke lot seg gjennomføre i dette vinduet, virker Genk-sjefen klar på at 21-åringen er i klubben på lånt tid.

– Han blir her kanskje en halv sesong eller en hel sesong, det vet jeg ikke enda. Men jeg tror at han vil spille Champions League for oss nå, sier Gerits.

Og nettopp det tror han kan bli en suksessfaktor for nordmannen.

– Han hadde en god sesong i fjor, men samtidig hadde han noen skader. Nå vil mange følge han. De vil se kvalitetene hans og de vil se at han har mye kvalitet alderen tatt i betraktning. Han er en veldig god spiller med en stor og god karriere foran seg. Champions League er en mulighet til å spille mot de beste, til å vise kvaliteten. Så kanskje får han drømmeovergangen sin om et steg eller to, sier Genk-direktøren.

– En drøm som er blitt sann

Sander Berge og Genk vant ligaen i fjor og kvalifiserte seg til Champions League for aller første gang. I tillegg til Liverpool, venter Napoli og Erling Braut Haalands Salzburg i gruppespillet.

Erik Gerits legger ikke skjul på at spesielt kampene mot fjorårets turneringsvinner Liverpool betyr ekstra.

– Det er en drøm som blir sann for oss når du skal spille mot fjorårets Champions League-vinner. De har turneringens beste spiller fra i fjor, de har Mo Salah og de har en gammel spiller fra oss i Divock Origi. Det blir en nydelig, sier han.

– Hva tenker du om sjansene for å ta seg videre?

– Åhh, sier Gerits og tenker seg om.

– Liverpool og Napoli... Det er sterkt. Salzburg vet jeg ikke helt kvaliteten på, men det skal vi kjapt finne ut. Jeg tror vi skal være realistiske og si at vi må spille gode kamper, så får vi se hva det holder til, sier den hyggelige Genk-sjefen.