Liverpool fryktet en langtidsskade på stjernekeeperen Alisson Becker etter at han måtte hjelpes av banen i serieåpningen mot Norwich.

Men etter at han torsdag kveld mottok prisen som årets keeper fra UEFA for sesongen 2018/2019, langt på vei antydet 26-åringen at han nærmer seg et comeback.

– Alt går etter planen. Jeg er kommet langt i rehabiliteringen, men samtidig er det en delikat skade. Så jeg må være veldig forsiktig for å ikke skade meg igjen, sier Alisson til TV 2.

Liverpool har vært ekstremt forsiktige med å antyde en dato for comeback, og selv unnlater keeperen å svare på det konkrete spørsmålet. Men etter Norwich-kampen antydet Jürgen Klopp at hans førstekeeper ville være ute et par uker.

Det er over to uker siden nå.

Til helga venter Burnley på bortebane for Liverpool. Deretter er det landslagspause.

– Siden det er en delikat skade er jeg så forsiktig at all forsiktighet egentlig ikke er nok. Jeg er veldig påpasselig slik at jeg ikke skal skade meg igjen. Men jeg holder på med fysioterapeuten min og gjør alt som skal til. Så gleder jeg meg til å komme tilbake og hjelpe mine lagkamerater, sier Alisson Becker.

Vil vinne Champions League igjen

Selv om ligatittelen glapp, ble fjorårssesongen langt på vei en eneste lang opptur for Liverpool som til slutt endte opp med Champions League-pokalen.

Pokalen ga definitivt mersmak.

– Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å vinne Champions League igjen. Det kommer til å bli mye svette og dedikasjon fra vårt hold for at vi skal kunne gjøre det, sier han.

Liverpool ble trukket i gruppe med Napoli, Salzburg og Genk. De to sistnevnte lagene har henholdsvis Erling Braut Haaland og Sander Berge i sine tropper.

Liverpool må tåle et klart favorittstempel.

– Det finnes ikke enkle kamper i Champions League. Salzburg og Genk har åpenbart gjort seg fortjent til å være med i turneringen. Og Napoli har imponert i flere år nå, påpeker Alisson Becker.

Han var naturligvis stolt over å ha blitt valgt ut til å vinne prisen som fjorårets keeper av Uefa.

– Det er veldig morsomt å vinne prisen. En individuell pris er ikke det første du jobber for, men samtidig hjelper det å vinne slike titler for å gjøre vår klubb større og mer suksessfull. Derfor er det alltid stas å vinne slike priser. Jeg takker Gud og min familie som alltid har støttet meg, sier han.