Kronprinsessen: – Til mitt forsvar var jeg bare syv år

Lørdag ble prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert i Slottskapellet.

Etterpå samlet cirka 225 personer seg til lunsj som kongeparet avholder til ære for sitt barnebarn, konfirmanten.

Prinsessens onkel, Espen Høiby, holdt én av mange taler i anledning prinsessens konfirmasjon.

– Jeg husker en gang vi satt på kjøkkenbordet hjemme hos oss. Du var bare syv år gammel. Jeg kom til å spørre en av døtrene mine: «hvordan har dagen vært, prinsessa mi?» forteller Høiby.

– «Hun er ikke prinsesse», sa du.

– «Alle små piker er prinsesser», sa jeg.

– «Ja, men det er bare jeg som er en ekte prinsesse», sa du. Og da var den diskusjonen over, ler Høiby i talen.

Onkelen sitt minne fra barndommen til konfirmanten høstet mye latter i salen. Når det var kronprinsessens tur til å tale, var hun raskt med å parere onkelen.

– Til mitt forsvar var jeg bare syv år gammel, lo Ingrid Alexandra.

LATTER: Prinsessen høstet mye latter under sin takketale lørdag. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg har vært heldig

I Ingrid Alexandra sin tale, benyttet hun anledning til å takke alle som hadde kommet til feiringen.

– Dette er en spesiell dag for meg. Tusen takk for alle de gode ordene og den fine feiringen, sier Ingrid Alexandra.

I talen trekker hun spesielt frem den nærmeste familien.

– Dere har gitt meg en trygg oppvekst med kjærlighet, omsorg og morsomme opplevelser. Jeg er klar over at jeg har vært veldig heldig, sier hun.

Til foreldrene takker hun for oppdragelsen.

– Takk for alt jeg har lært og for at dere har hjulpet meg å bli den personen jeg er i dag, sier Ingrid Alexandra.

Sterkt konkurranseinstinkt

Kronprinsessen høstet også mye latter blant gjestene.

– Takk til Marius og Magnus for at dere verdens søteste og beste brødre... Noen ganger, sa prinsessen lattermildt og fortsatte:

– Og hundene våre Mille og Muffins som er de beste hundene. Alltid.

Til bestemor og bestefar hedret prinsessen alle de fine stundene de har hatt sammen.

– Bestefar, du har lært meg mange viktige ting. Jeg har arvet mange egenskaper av deg som for eksempel at du har et veldig sterk konkurranseinstinkt. Men det kommer nok også litt fra mammas sin side av familien, sier Ingrid Alexandra og fortsetter:

– Bestemor, jeg vil takke deg for alt du har lært meg. Husregler som: «mann visste ikke at kona var gal før hun sang ved bordet». Alle de ordtakene man egentlig ikke skjønner, sier hun til latter i salen.

Mormor, Marit Tjessem, ble hedret for sine tusentalls pannekaker.