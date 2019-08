Både Manchester United og Inter bekrefter torsdag kveld at Alexis Sánchez (30) lånes ut til sistnevnte frem til sommeren 2020.

Manchester United vil fortsatt betale en stor del av chilenerens lønn på vannvittige 4,3 millioner kroner per uke.

I engelske medier har det blitt hevdet at Inter betaler 1,93 millioner av ukelønna.

I Inter vil Sánchez gjenforenes med Romelu Lukaku, som ble solgt til Serie A-klubben tidligere i sommer.

30-åringen har tilbragt 19 frytkelige måneder på Old Trafford. Etter overgangen fra Arsenal i januar 2018, er det bare blitt fem mål på 45 kamper.

Forrige sesong ble det med to mål, og bare ett i Premier League.

Med både Lukaku og Sánchez i Inter, kommer sannsynligvis Ole Gunnar Solskjær til å gi det 17 år gamle stortalentet Mason Greenwood sjansen til å imponere i Manchester United-angrepet.

Han er nå et tredjevalg på topp etter Marcus Rashford og Anthony Martial. Tidligere torsdag ble det kjent at sistnevnte har pådratt seg en skade og må belage seg på et opphold på sidelinjen.