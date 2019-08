Se Warholms superløp i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.



For første gang møttes Karsten Warholm og Rai Benjamin under Diamond League-stevnet i Zürich torsdag, og det endte med en fantastisk triumf for 23-åringen.

Warholm løp på den utrolige tiden 46,92, som er tidenes nest raskeste tid på 400 meter hekk. Det er også europeisk rekord.

Kun Kevin Young har løpt raskere fra da han stormet inn til 46.78 under OL i 1992.

Det er helt fantastisk. Jeg kjenner tårene presser på fordi det er så mye arbeid som ligger bak, sier Warholm til NRK.

Amerikanske Benjamin ble nummer to på tiden 46.98 og senket sin personlige rekord med fire hundredeler. Det er første gang i historien at to utøvere løper under 47 sekunder i samme løp.

– Jeg er ikke helt fornøyd og må rette på en enkelte ting, sier han til NRK.

Kyron McMaster fra De britiske Jomfruøyer fulgte på tredjeplass med 48.58.

Warholm ble nummer to i Diamond League-finalen både i 2018 og 2017. Begge ganger var han slått av Kyron McMaster. I 2017 ble han slått med 16 små hundredeler, mens seieren i fjor røk med enda knappere margin.

Torsdag kunne han endelig juble for en uhyre prestisjetung Diamond League-seier.

Sesongens store mål for Warholm og Benjamin er VM i Doha. Mesterskapet går i månedsskiftet september-oktober, og det norske håpet er tittelforsvarer på spesialdistansen 400 meter hekk.

Etter torsdagens seier må han også finne seg i å komme til Qatar som favoritt til å forsvare gullet.