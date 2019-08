En skadd Kristoffer Ajer måtte byttes ut allerede etter et kvarters spill av torsdagens europaliga-kvalifiseringskamp mellom Celtic og AIK i Stockholm.

Stopperen pådro seg sannsynligvis en strekkskade, noe som kan bety store forsvarsproblemer for landslagssjef Lars Lagerbäck til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige 5. og 8. september.

– Å miste vår beste stopper mot Malta betyr ikke allverdens, for den kampen vinner vi enkelt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Problemet blir når vi skal spille mot Sverige neste søndag, for der hadde vi virkelig trengt Ajer. I en slik kamp blir det norske laget klart svekket av at han er ute. Sannsynligvis er det en strekk, men noe endelig svar på det får man ikke før i morgen, fortsetter Mathisen.

Ajer er naturlig nok tiltenkt en sentral rolle i de kampene, som han nå sannsynligvis går glipp av.

Som i de foregående seriekampene startet Ajer torsdagens kamp i Stockholm på høyresiden i Celtic-forsvaret, men han fikk tidlig problemer. Kun 15 minutter var spilt da landslagsprofilen ruslet slukøret av banen med strekkskaden. Inn kom Anthony Ralston.

Tarik på benken

Celtic kom til returkampen i europaligakvalifiseringen mot AIK med 2-0-ledelse fra det første møtet i Glasgow. Det forspranget tok mannskapet til Neil Lennon godt vare på.

James Forrest sendte gjestene i ledelsen bare sekunder etter Ajer hadde forlatt banen, og det hjalp ikke at AIK utlignet etter en drøy halvtime. Michael Johnston 2-1-scoring og Christopher Julliens fulltreffer sørget for at Celtic ledet 5-1 sammenlagt fire minutter før full tid.

Lewis Morgan sørget for 6-1 sammenlagt helt på tampen av kampen, og Celtic er sikret plass i høstens europaliga.

Daniel Granli spilte hele torsdagens kamp for AIK, mens Tarik Elyounoussi ble sittende på benken i samfulle 90 minutter.

Solbakken videre

Med i potten når gruppespillet trekkes fredag er også Ståle Solbakkens FC København.

3-1-seieren mot latviske Riga FC hjemme i Parken ga et godt utgangspunkt foran torsdagens returkamp, og dermed kunne Solbakken og hans menn leve med 0-1-tap foran egne fans.

Brasilianske Felipe Brisola ble matchvinner for gjestene fra Riga.

(©NTB)