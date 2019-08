To menn fikk i forrige uke en svært uvanlig dom i en domstol i Montana.

Den spesielle dommen kom etter at Ryan Patrick Morris (28) og Troy Allan Nelson (33) løgnaktig ga seg ut for å være krigsveteraner, skriver NBC News.

Dette gjorde de for å få sakene sine prøvd i noe som heter «Veterans Treatment Court», et eget rettslig tilbud for amerikanske veteraner.

Dømt til fengsel

Mennene regnet med å få mildere straffer dersom sakene deres ble prøvd i dette systemet.

Planen gikk ikke helt som de hadde håpet og de to mennene ble fredag dømt i retten i Great Falls i Montana.

Morris ble dømt til ti års fengsel for innbrudd, mens Nelson fikk fem år for besittelse av farlige rusmidler.

Men det er en annen del av straffen som har fått stor oppmerksomhet.

Spesiell straff

Dommer Greg Pinski krevde nemlig også at de to mennene skriver navnene til alle 6756 amerikanere som er drept i strid i Irak og Afghanistan.

I tillegg må de levere håndskrevne nekrologer for de 40 soldatene fra Montana som er drept i strid i Irak og Afghanistan, samt håndskrevne beklagelser til en rekke veteran-organisasjoner.

Morris og Nelson må også gjennomføre 441 timer med samfunnstjeneste, som symboliserer de 441 soldatene fra Montana som har blitt drept i strid fra Kora-krigen og frem til i dag, skriver CNN.

Først når de har gjennomført disse betingelsene, får de mulighet til å søke om prøveløslatelse.

Til slutt ble de to oppfordret til å stille seg opp ved Montanas minnesmerke for krigsveteraner hver Memorial Day og Veterans Day hvert år, iført T-skjorter med påskriften «Jeg er en løgner. Jeg er ikke en veteran. Jeg stjal mot. Jeg vanæret alle veteraner.»