Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhammar i Lørenskog den 31. oktober i fjor.

I eneboligen hvor ekteparet Hagen bor, fant politiet fant et maskinskrevet brev. I brevet krevde kidnapperne ni millioner kroner i løsepenger for å frigi Hagen.

Politiet har så langt vært tilbakeholdene om hva annet som stod i brevet.

Men ifølge VG ble familien til Anne-Elisabeth Hagen truet med at en video av drapet på Anne-Elisabeth Hagen ville bli lastet opp på internett dersom Tom Hagen ikke betalte løsepenger.

Avisen skriver at det også ble gjort klart at opptaket sannsynligvis ville nå ham, slik at han ville få se konas siste stund med egne øyne.

Ikke bekreftet

VG viser til opplysninger fra ikke navngitte kilder.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier at han ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger, men bekrefter at truslene i brevet ble tatt på alvor.

– Det ble fremsatt alvorlige trusler mot liv og helse, og vi tok derfor umiddelbart truslene på alvor. Dette var også grunnen til at vi valgte å ha en lav profil på etterforskningen de første ukene, sier Brøske til avisen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med etterforskningslederen, men han ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger torsdag kveld.

Brevet står sentralt

Etter en nesten åtte måneder lang etterforskning, valgte politiet å endre sin hovedhypotese.

Politiet tror at Anne-Elisabeth Hagen ble drept og at den eller de som står bak, iscenesatte en kidnapping for å skjule drapshandlingen.

Fortsatt står brevet sentralt i politiets etterforskning fordi det, hvis teorien om drap og iscenesettelse stemmer, er plassert i boligen for å villede politiet.

Ifølge VG er brevet skrevet på svensk og norsk, det er mangelfull tegnsetting og detaljerte instruksjoner til Hagens familie.

I brevet ba avsenderne om at løsepengene ble overført i kryptovalutta.

Har opprettet kontakt

I begynnelsen av august sa bistandsadvokat Holden at Hagen-familien har kontakt med kidnappere. Kommunikasjonen foregår på norsk.

– De sier til familien at hun lever. Mer konkret går det ikke an å gjøre det, sier bistandsadvokaten.

Kommunikasjonen foregår på en digital plattform, som politiet har uttalt gjør kontakten utfordrende.

Ektemannen Tom Hagen skal ifølge ha etterkommet pengekravet, og betalt i overkant av ti millioner kroner, men skal til tross for dette ikke ha fått noe livsbevis tilbake.

PRESSEKONFERANSE: Etterforskningsleder Tommy Brøske ba alle som har kjøpt en sko av merket Sprox i størrelse 44-46 melde seg. Foto: TV 2

Bilde av sko

Onsdag offentliggjorde politiet et bilde av et skosåleavtrykk de mener tilhører en gjerningsperson i Hagen-saken.

Skoen er i størrelse 45, og politiet har fått bekreftet at sålen tilhører en sko av merke Sprox.

Politiet ber om at personer som har kjøpt denne skoen i Norge i størrelse 44, 45 eller 46 etter august 2016, og har betalt kontakt, tar kontakt.