Frykter 4-åringen vil dø i skrekkleiren

– Hun har vært hans eneste faste holdepunkt gjennom hele livet. Han er ekstremt knyttet til henne og har seperasjonsangst. Dette kommer på toppen av en alvorlig, fysisk sykdom. Jeg har også vært i kontakt med flere sakkyndige som på generelt grunnlag sier det vil kunne være svært skadelig for disse barna å bli adskilt fra moren, sier advokaten, som stiller seg svært kritisk til at norske myndigheter nekter å ta hele familien hjem.

– Men bruker moren sønnen som pressmiddel for å selv komme seg til Norge?

– Det gjør hun overhodet ikke, hun manøvrerer kun etter det som er barnas beste. Det er ikke barnas beste å miste sin mor.

– Men dersom hun kommer til Norge vil hun jo mest trolig bli fengslet og dermed bli adskilt fra barna uansett?

– Hun vil ikke bli fullstendig adskilt fra barna selv om hun skulle havne i fengsel i en periode. I Norge har vi gode ordninger der det kan være samvær og kontakt mellom en fengslet mor og hennes barn, noe som vil ivareta og betrygge barna på en helt annen måte enn om mor skulle blitt værende igjen i Syria.

Forvirring rundt diagnose

Samtidig hersker det forvirring rundt guttens diagnose. Utenriksdepartementet sier i et brev til advokaten at de har fått et eget helseteam til å undersøke fireåringen.

Ifølge advokaten konkluderte teamet med at gutten har såkalt fibrøs cyste i abdomen, og at han må hentes ut av leiren for å bli operert.

– Teamet verken avkreftet eller bekreftet den opprinnelige diagnosen cystisk fibrose, som er en langt mer alvorlig tilstand, sier Nordhus.

Advokaten stiller seg undrende til den nye diagnosen. Han sier at moren ikke ble orientert om denne utredningen, og også hun stiller store spørsmål ved diagnosen.

– Barnet har blitt undersøkt av leger ved feltsykehuset, og de har ikke funnet tegn til noen cyste. I tillegg har vi gjentatte ganger bedt Utenriksdepartementet om å få se utredningen de påstår at dette helseteamet har gjort. Det har vi ikke fått. Vi vet ikke hvem som har gjort hva, eller hvor og når det skal ha blitt gjort. Alt har skjedd uten mors viten. Uten mangel på informasjon har kvinnen besluttet at hun ikke tar sjansen på å samtykke til denne operasjonen. Gutten er svært svak, og hun frykter at han ikke vil tåle en operasjon, sier Nordhus.

– Men gutten er jo syk. Er det ansvarlig av moren å nekte sønnen denne operasjonen?

– Det ville vært direkte uansvarlig av henne som mor å samtykke til operasjon uten å snakke med den ansvarlige legen om hvorfor det er nødvendig. Så langt har hun blitt nektet dette. Hvis hun hadde sagt ja til operasjon, ville hun ha opptrådt som en uansvarlig omsorgsperson, og det er hun ikke.

Advokaten sier mangelen på informasjon har gjort moren redd for å bli fratatt barnet.

– Hennes frykt er at gutten vil bli sendt til sykehus, og at han der vil bli tatt av norske myndigheter som sender han til Norge. Slik vil han miste sin eneste omsorgsperson, som er moren.

– Bekymret for situasjonen

Utenriksdepartementet hadde ikke anledning til å stille til intervju i dag, men statssekretær Audun Halvorsen skriver følgende i en epost:

– Regjeringen er bekymret for situasjonen til barn av norske fremmedkrigere som befinner seg i Syria. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre. Ingen barn burde vokse opp under slike forhold. Derfor jobber regjeringen aktivt med disse spørsmålene. Vi har prioritert de aller mest sårbare og hentet hjem fem foreldreløse barn før sommeren.

– Vi har lagt til rette for at barnet det er størst bekymring for får tilbud om medisinsk oppfølging, og kan bekrefte at vi har hatt jevnlig kontakt med kvinnens advokater over tid. Av hensyn til taushetsplikten kommenterer vi ikke ytterligere detaljer i konsulære saker. Eventuelle anmodninger til Utenriksdepartementet fra norske borgere i Al Hol om å bistå med hjemreise for barn uten at foreldre følger barnet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

– Av sikkerhetshensyn kommer vi ikke til å kommentere eller spekulere rundt eventuelle fremtidige tiltak eller spørsmål om ytterligere bistand. Av hensyn til vårt videre arbeid med saken vil vi heller ikke gå inn på eventuell kontakt med lokale aktører i regionen.

Men advokat Nordhus mener utenriksdepartementet bedriver ansvarsfraskrivelse.

– Min oppfatning er at UD bagatelliserer guttens alvorlige sykdom, og prøver å skape et inntrykk av at mor er uansvarlig. Det er faktisk helt feil. I tillegg mener jeg at UD bedriver hemmelighetskremmeri, noe som gjør mor skeptisk, utrygg og redd.