En av Arbeiderpartiets kjernesaker i valgkampen er gratis skolemat til alle elever på barne-, ungdoms- og videregående skoler i Oslo.

– Det er bra for undervisningen, elevene vil være roligere, det er bra for familien, bra for helsa og bra for fordelingspolitikk, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Torsdag møtte han Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, til duell i TV 2s Valgstudio.

Prislappen for gratis skolemåltid har Arbeiderpartiet beregnet til 300 millioner kroner.

Høyre mener dette er en økonomisk feilprioritering.

– Det som er problemet med Aps forslag er at det skal løse et problem som nesten ikke finnes. I barneskolen i Oslo i dag har 95 prosent av barna med seg matpakke og 99 prosent av barna får et skolemåltid, sier Lae Solberg

– Da må vi heller sette innsatsen inn mot dem som virkelig trenger det, og bruke de store pengene på de store oppgavene. Og det er å øke kunnskapen og undervisningen i skolen, mener Lae Solberg.

Se hele debatten om skolemat øverst i saken.

NØDVENDIG: Raymond Johansen mener gratis skolemat er en nødvendig prioritering i Oslo-skolen. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Gale tall

Johansen mener imidlertid at Høyre bruker misvisende tall i debatten om skolemat.

– De tallene du opererer med er gale. De siste tallene vi har er fra Helseetaten, som vi hadde nå i våres. De sier at fire av ti ikke har et vanlig måltid om dagen. Vi vet at veldig mange, særlig jenter, slanker seg hele ungdomsskoletida, sier han.

Tall fra Forskningsrådet via Faktisk.no viser at i snitt 85 prosent av elever i Norge har med seg matpakke hjemmefra. Undersøkelsen, gjort i 2018, inkluderte elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole.

– De aller fleste har med seg matpakke, konstaterer Lae Solberg, og viser til Faktisk.nos artikkel.

Kraftig tilbakegang

I TV 2s ferske Oslo-måling er Arbeiderpartiet den store taperen.

Med en oppslutning på 19,6 prosent har de en tilbakegang på hele 12,4 prosentpoeng fra forrige valg i hovedstaden.

Så lav har ikke Arbeiderpartiet hatt i hovedstaden siden valget 1901, da partiet fikk 17,6 prosent av stemmene.

– Vi har mye høyere ambisjoner for Arbeiderpartiet og kommer til å jobbe knallhardt i halvannen uke til, sier Johansen.

På tross av Arbeiderpartiets sterke tilbakegang går også Høyre kraftig tilbake fra forrige kommunevalg. Partiet får 23,3, og er ned hele 8,5 prosentpoeng.

– Hvis dette skulle bli valgresultatet, så er det bare å stålsette seg. For da betyr det at Oslo vil få en kraftig venstredreining. Da blir det ikke lenger Arbeiderpartiet som sitter i førersetet på venstresiden, men MDG, SV og Rødt, sier Høyres Lae Solberg.

Se alt fra TV 2s Valgstudio på TV 2 Sumo.