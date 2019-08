– Politiet skal ikke hindre dette

– For oss er legalisering av rusmidler det viktigste skrittet mot et samfunn som tar bedre vare på rusavhengige og baserer seg på kunnskap i møte med rusproblemer. For legalisering handler selvsagt ikke om fullt frislipp av narkotika, slik NNPF hevder, skriver Sondre Hansmark i Dagbladet.

Unge Venstre ser svært alvorlig på motstanden mot dere politiske kampanje.

– Det at skoler, politiske organisasjoner og politifolk forskjellsbehandler oss sammenlignet med andre ungdomspartier på grunn av et budskap de ikke ønsker at vi fremmer, må man likevel se det for hva det er: forhåndssensur av et lovlig politisk budskap, skriver partiet på sin hjemmeside.