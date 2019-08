Overgangssagaen om Neymar skal ifølge ulike rapporter ende med at brasilianeren forlater Paris Saint-Germain og returnerer til Barcelona før vinduet stenger mandag.

– Overgangen er nær, men det er ikke helt klart, slik mange rapporter hevder. Det er informasjonen jeg har fra alle hold. Partene føler at de aldri har vært nærmere en avtale, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

Balagué forteller at overgangen vil være verdt over to milliarder kroner. Barcelona vil betale over 1,2 milliarder kroner. Ivan Rakitic og Jean-Clair Todibo går motsatt vei på permanent basis, mens Ousmane Dembélé går på lån resten av sesongen.

– Alle ønsker at det skal skje

Den anerkjente italienske journalisten Gianluca Di Marzio er blant dem som melder at PSG og Barcelona er enige.

– Det er mer sannsynlig enn noensinne. Jeg har ingen spåkule, men det er ganske klart at alle ønsker at denne handelen skal skje. PSG har et klarere ønske nå enn tidligere uker, Barcelona er desperate etter overgangen og Neymar ønsker en retur, sier Balagué.

La Liga-eksperten undrer seg likevel over hvordan Barcelona finansierer overgangen. Katalanerne har allerede betalt 1,2 milliarder kroner for Antoine Griezmann. Det er også brukt nærmere 800 millioner kroner på Frenkie De Jong, mens spillere som Neto, Júnior Firpo og Emerson har blitt kjøpt tidligere i sommer for til sammen rundt 600 millioner kroner.

– Det er et stort mysterium hvordan de skal betale alt dette, og det må vi undersøke de neste ukene, sier Guillem Balagué, som forklarer at det hele tiden har vært klart at Barcelona må inkludere spillere i avtalen.

Barcelona må selge spillere

Spanjolen forklarer at Barcelona er nødt til å selge spillere for rundt 700 millioner kroner mer enn de kjøper for. Et kjøp av Neymar vil tvinge de regjerende La Liga-mesterne til å få inn enda større summer på spillersalg.

Barcelona har så langt i sommer kvittet seg med spillere for over 1,5 milliarder kroner, inkludert Malcom (Zenit St. Petersburg), Jasper Cillessen (Valencia), André Gomes (Everton), Paco Alcáser (Dortmund) og Denis Suárez (Celta Vigo), samt Philippe Coutinho på lån til Bayern München.

– Det er ganske klart at Barcelonas nøkkelspillere vil ha Neymar tilbake fra det øyeblikket han ytret det selv. Jeg er ikke sikker på om Messi ber om spillere eller tvinger klubben til å signere noen, men klubbpresident Josep Maria Bartomeu føler forholdet til Neymar var så godt da han var der sist at det er lurt å hente ham tilbake, sier Balagué.

Neymar ble tidenes dyreste fotballspiller da Paris Saint-Germain betalte utkjøpsklausulen til brasilianeren på om lag 2,3 milliarder kroner i 2017.