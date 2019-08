– På fest er det alltid flere som bruker stoff

– Foreldrene mine var tydelige på at jeg ikke fikk drikke alkohol før jeg var 18 år. Men samtidig visste jeg at de alltid var der for meg dersom jeg havnet i trøbbel og trengte dem, sier Siri.

– Bekymringsfullt

Det er langt fra alle som er like heldige som Siri.

En fersk undersøkelse, utført av Opinion for Actis, viser at mange unge ikke føler at de har noen de kan ringe, dersom de trenger å bli hentet på fest.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis synes det er bekymringfullt at stadig flere ungdommer bruker narkotika, samtidig som mange unge føler de ikke kan kontakte noen om de trenger hjelp.

– Unge ruser seg mer, er mer utsatt for vold og begår mer kriminalitet enn tidligere. Da er det ekstra bekymringsfullt at så mange ikke føler at de har noen de kan ringe dersom de trenger å bli hentet på fest, sier Huseby.

BEKYMRET: Generalsekretær Pernille Huseby i Actis synes det er bekymringsfullt at flere unge bruker narkotika, da forskning viser at én av seks unge som bruker cannabis jevnlig blir avhengig.

Generalsekretæren sier at de vet fra forskning at foreldre er de beste forebyggerne. Derfor har hun en klar oppfordring:

– Foreldre må mer på banen. Snakk med barnet ditt om rusbruk, grenser og innetider. Og still opp dersom han eller hun ringer midt på natta for å bli hentet. Det kan være at det er akkurat da tenåringen din trenger en trygg voksen aller mest, sier hun.

Huseby påpeker at ungdommene er på sitt mest sårbare når de gjør sine første erfaringer med fester og alkohol.

– Det er ikke bare rus og alkohol, men det kan være snakk om slåssing og overgrep. Da er det utrolig viktig at foreldrene er tilstede og setter grenser, uten den formanende pekefinegren. Vær der for barna og tilby omsorg og en klem om det har gått galt, sier Huseby.