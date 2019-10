I år feirer den 30 år, og jeg tror det kommer til å bli tidenes fest!

Det fortjener i alle fall den lille cabrioleten fra Mazda – som faktisk er verdens mest solgte roadster.

Helt siden jeg begynte som journalist i Broom for drøyt fire år siden, er det én bil jeg har hørt nesten usedvanlig mye positivt om.

Mazda MX-5 er tydeligvis en av de bilene «som bare må oppleves». Men er den virkelig så bra og morsom alle skal ha det til?

Jubileums-modell

Bilen jeg tester er Mazda sin egen jubileumsutgave av modellen, som altså fyller 30 år. Denne skal det produseres kun 3.000 nummererte eksemplarer av på verdensbasis, bare et fåtall av disse kommer til Norge.

Men tross få biler, vil du garantert legge merke til dem. Fellesnevneren for samtlige jubileumsutgaver, er nemlig at bilene er knall oransje, inspirert av den første MX-5 club-raceren i gult fra 1989.

I tillegg til den spreke fargen, har Mazda videreført oransje detaljer både interiørt og på de lite diskré caliperne fra Brembo. Du er med andre ord aldri i tvil om at dette er den nye 30th Anniversary Edition av MX-5.

Under panseret på bilen finner vi den nye 2-liters bensinmotoren som nå yter 184 hk. Det høres kanskje ikke fantastisk mye ut, men vi kan love deg at dette er 184 veltrente hester.

Liten bil, lav vekt og relativt mye motor. Det er som regel en sikker vinner.

Den innfrir!

Etter alle de gode lovordene om bilen, er naturligvis forventingene høye. Da er det ekstra moro å kunne konstatere at bilen leverer akkurat slik jeg håpet på!

Orange-fargen er til og med synlig rundt luftdysene.

Du merker det med en gang du entrer bilen, setter den i gir og kjører av gårde. Makan til velkjørende og underholdende bil!

Fysisk størrelse og lav vekt er naturligvis gode bidragsytere. Men de herlige kjøreegenskapene kan også forklares i en veldig presis styring, en av de beste og mest presise manuelle girkassene jeg har kjent på lenge, og faktisk et overraskende godt overskudd fra motoren.

Alt som er viktig for å skape en underholdende kjøreopplevelse, er med andre ord på plass i MX-5.

Under panseret sitter Mazda sin 2-liters bensinmotor. Ut leverer den 184 hk og 205 Nm.

Unik

At det kjøres takløst, gjør ikke akkurat inntrykkene mindre. Det som er ekstra moro i en bil som MX-5, er at du veldig godt kjenner den lave vekten. 1.030 kg fordelt på nesten 200 hk sier seg nesten selv at må bli moro.

Som en del av 30th Anniversary Edition følger spesiallagde, smidde felger.

Selv på tørt føre er det uproblematisk å vippe ut rumpa på bilen. Våger du å slå av ESP-systemet på bløt asfalt, da skal du vite litt hva du driver med – for MX-5 slipper fort og brutalt dersom du går inn for det.

Tross sine 2 liter og 184 hk, syns jeg kreftene er overraskende godt til stede. 0-100 km/t er i mål på 6,5 sekunder, men det føles kjappere. At motoren kan tynes helt til 7.500 omdreininger forklarer nok dette, sammen med et ekte og ærlig lydbilde.

Og igjen: Den manuelle girkassen er bare nydelig satt opp.

Mazda har fått dreisen på interiørene sine. Det gjelder også i MX-5.

Antenne fra 80-tallet?

På innsiden får du bekreftet at MX-5 er en liten og kompakt bil. Setene fra Recaro er veldig bra og riktig for bilen.

Videre er det ikke alt for mange designelementer på innsiden, noe som understreker den sportslige karakteren. Prikken er i-en er at det gode, gamle håndbrekket sitter akkurat der det skal være.

Tar vi en titt på utsiden, synes jeg designet holder seg godt fremdeles, selv om denne generasjonen har rukket å bli fire år gammel. Fronten peker seg mest ut, med de skarpe lyktene og den litt smilende munnen i frontfangeren.

Bak er ikke MX-5 like spenstig å se på, og det er overraskende mange som kommentarer radio-antennen som ser ut til å være glemt igjen fra starten i 1989…

Mer sjarmerende enn sexy, kan man vel si om denne hekken her. Hva antennen gjør på MX-5 i 2019 er ikke helt godt å si...

Mye moro for pengene

Alt er ikke perfekt på MX-5. For eksempel kunne infotainment-systemet vært bedre – slik som i nye Mazda3. Nå oppleves det litt tregt, samtidig som oppløsningen på skjermen ikke akkurat tar pusten av deg.

Du har heller ikke veldig mange justeringsmuligheter på setet. Men i det store bildet, blir dette altså småpirk – for MX-5 leverer så til de grader på alt annet.

Denne fronten ser både litt snill og slem ut på samme tid.

På mange områder er egentlig Mazda MX-5 nærmest en perfekt bil for Norge, hvertfall utenom vintersesongen. Her kan du faktisk holde gassen i bunn noen sekunder, uten å være redd for at lappen ryker – men likevel ha det fryktelig moro!

Jeg kan heller ikke huske sist jeg har kjørt en bil med under 200 hk, men som har levert såpass mye kjøreglede tilbake. Så Mazda, her er det bare å gratulere med jubileet. MX-5 ER like morsom som «alle» skal ha det til.

Dessuten er ikke prisene helt avskrekkende heller. Innstegsmodellen med 1,5 liter og 132 hk begynner på 359.000 kroner. Det er mye moro for pengene, og du skal lete litt for å finne en morsommere ny cabriolet til samme pris.

Velger du derimot toppmodellen, med 184 hk, må du ut med 408.700 kroner, mens jubileumsutgaven koster 20.000 ekstra. Da er du i alle fall sikret en helt unik bil, som det kun skal tas inn 25 eksemplarer av til Norge.

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition Motor: 2-liter bensin Effekt: 184 hk / 205 Nm 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 218 km/t Forbruk: 0,59 l/mil Bagasjerom: 130 liter Lengde x bredde x høyde: 391/173/122 cm Vekt: 1.030 kg Pris fra: 408 700 kroner Pris testbil: 444.000 kroner

