– Vi trenger hjelp

Tatujostammen ber om hjelp til å stanse brannene i Amazonas. Foto: Fredrik Græsvik, TV 2

Stor forandring

Han er bekymret. For fremtiden til regnskogen og folket sitt.

– For oss er dette viktig, sier han. Siden president Jair Bolsonaro kom til makten i januar har Brasils jordbrukspolitikk endret seg dramatisk.

Mens hans forgjengere inngikk internasjonale klimaavtaler for å bevare regnskogen, vil Bolsonaro ha mer dyrket mark. På kort sikt gir det større økonomisk gevinst. Han kalles ikke Sør-Amerikas svar på Donald Trump for ingenting.

Bolsonaro har oppfordret til avskoging, samtidig som han hevder at Brasil er sitt klimaansvar bevisst. Urbefolkningen i Amazonas har liten sans for det de oppfatter som grådighet. Da det internasjonale samfunnet for en uke eller to siden fikk øynene opp for tragedien som kan ødelegge alle mål om å nå klimamålene som er satt, ga Brasils president miljøvernerne skylden for brannene. Han hevdet de var påtent for å sette ham i et dårlig lys.

Sannheten er trolig en helt annen. At jordeierne har tatt presidentens signaler og med det tatt sjansen på å starte ulovlige branner for å rydde jord. Det hevder i alle fall Adevaldo Dias, leder for den brasilianske miljø- og hjelpeorganisasjonen MCM (Memorial Chico Mendes).

– Viktig å beskytte skogen

Dias krever at myndighetene straffeforfølger de som ødelegger skogen. Også han vil ha internasjonal støtte til å legge større press på president Bolsonaro for å tvinge ham til å endre sin liberale jordbrukspolitikk.

– Det er viktig å beskytte skogen. Vi tenker at en større aksjon må iverksettes sammen med de landene som støtter oss, sier han til TV 2.

En av Tatujostammens kvinner byr meg opp til dans. De andre bryter ut i latter av den klønete journalisten fra Norge. Høvding Pinos kone sender med meg et par vakre suppeboller og en drømmefanger på veien videre gjennom en regnskog der artsmangfoldet ikke bare er truet men under direkte angrep.

Hvert minutt, døgnet rundt, forsvinner en del av Amazonas regnskog på størrelse med en fotballbane. Verdens største regnskog krymper, og det er alvorlig for oss alle.

Cosmi fører elvebåten inn på stadig mindre sideelver. I trærne over oss skriker apekattene. En hvit stork letter fra bredden i det vi nærmer oss. Mot oss kommer tre kanoer med lokale som vil selge meg kjæledyr.

– Skal det være en papegøye, eller kanskje en liten alligator, Senhor? Hva med et søtt, lite dovendyr?

Brasils utfordringer er kompliserte. Landet trenger økonomien og produktene som store avlinger gir. Men de har også et internasjonalt ansvar for å bidra til at klodens klima ikke blir enda dårligere. Disse interessene kolliderer kraftig. Der noen ser muligheter for dyrket mark, ser andre at det mest verdifulle de har er i ferd med å gå tapt. De frykter at katastrofen er nær.