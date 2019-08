Tim-Robin Lihaug møter argentinske Ruben Eduardo Acosta i ringen med IBAs VM-tittel på spill i Grieghallen i Bergen 26. oktober.

Det ble ble bekreftet av arrangøren fredag.

– Det blir helt rått. Endelig er jeg i posisjon til en VM-kamp. I tillegg er det på hjemmebane. Det kan ikke bli så mye bedre enn det. Det er helt vilt at første gang jeg utfordrer en VM-tittel, er det på hjemmebane. Helt sykt, sier han til TV 2.

Lihaug har stor respekt for Acosta, som har 37 seirer, 13 av dem på knockout på sine 59 kamper. 41-åringen har gått på 17 nederlag.

– Det blir en av de tøffeste motstanderne jeg har møtt, for han er en tidligere VM-utfordrer. Han har bokset på det øverste nivået i ti år, så det blir en veldig, veldig tøff kamp. Han er en typisk søramerikansk bokser som er tøff og røff i stilen og godt trent. Han har et godt forsvar og noen farlige slag innimellom, sier Lihaug.

Lihaugs snuoperasjon

Lihaug vant IBAs EM-tittel hjemme på Sotra etter å ha slått Timo Laine på poeng i mars tidligere i år, men at 26-åringen skulle gå VM-kamp virket utenkelig for bare et par år siden.

Fra juli 2016 til september 2017 tapte han tre av fire kamper. Da var det mange som trodde karrieren var over for Tim-Robin Lihaug.

– Alle tvilte. Med tap på tre av de fire siste kampene er som regel en karriere over, for det er vanskelig å komme seg etter en sånn periode, men det endte med at jeg vant EM-tittelen tidligere i år. Det var et fint comeback, og det har ikke vært mange sånne comeback i norsk idrett, sier Lihaug.

Lett tungvektsbokseren, som har vunnet 19 av 23 proffkamper, har vunnet alle sine tre kamper etter skrekkrekken, inkludert EM-tittelen.

– Jeg ljuger hvis jeg sier at jeg ikke var i tvil selv om jeg kunne komme tilbake, men det var bare i små perioder. Jeg forandret en del etter de kampene, og etterpå har jeg bokset mine beste kamper, sier Lihaug.

Kan bli første siden Havnaa

Tim-Robin Lihaug kan bli kun den andre norske mannlige verdensmesteren i proffboksing. Den foreløpig eneste er Magne Havnaa, som løftet VM-beltet i cruiservekt til WBO over hodet 17. mai 1990.

– Kampen betyr alt. Hele målet med karrieren har vært å vinne en VM-tittel, sier Lihaug, som ikke ønsker å se noe lenger frem enn til neste kamp.

Kampen blir den første VM-kampen for herrer på norsk jord siden forbudet mot proffboksing ble opphevet i 2015.

– Det gjør hele greien enda større. Jeg kjenner på kroppen at det blir stort. Jeg kommer til å være spent og nervøs før kamp, sier Lihaug.

Forrige gang var da Svein Erik «Spiker’n» Paulsen tapte kampen om WBCs VM-tittel mot Alfredo Escalera i desember 1975.