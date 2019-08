I mars forlovet Hollywood-frue Anna Anka (48) seg med 20 år yngre David.

I «God kveld Norge» viser Anka stolt frem forlovelsesringen sin, og forteller om bryllupet som skal stå neste år.

Paret skal gifte seg på en øy i Karibien.

– David, får du si noe på bryllupsplanleggingen?

– Ja da, men hun er bedre på å planlegge og slik. «Happy wife, happy life».

Han forteller at det beste med Anna er hennes kjærlighet og energi.

– Hun er veldig smart, jeg lærer noe nytt av henne hver dag. Hennes livserfaring. Hun har gått gjennom så mye, sier han.

GIFTEKLARE: Anna Anka og hennes David viser frem gifteringene i «God kveld Norge». Foto: «God kveld Norge»

Anna sier at David er den første mannen hun har stolt på, og at hun ikke har kontakt med den berømte eksmannen, sangeren Paul Anka (77).

GYLDNE TIDER: Paul og Anna Anka ankommer Songwriters Hall of Fame i New York i 2008. Foto: Peter Kramer

Heller ikke det hun kaller sin «eks-eksmann», altså Louis Yeager, har hun kontakt med.



Se «God kveld Norge» på TV 2 lørdag klokken 22.00.

Frykter falske anklager

Anna sier også at hun heller ikke har noen kontakt med barna, Ethan (13) og Ellie (17).

I 2015 vant Louis Yeager foreldreretten til Ellie, etter at han hadde anklaget Anna for å ha mishandlet datteren deres både fysisk og psykisk.

I 2017 vant Paul Anka foreldreretten til Ethan.

– I domstolbeslutningen har dommeren sagt at det er opp til fedrene å bestemme når jeg skal se barna, sier Anna til «God kveld Norge».

Tidligere har hun fortalt svenske Hänt at hun ikke vil ha kontakt med barna i frykt for hva fedrene deres skal finne på.

– Redselen for flere falske anklager er grunnen til at jeg ikke tør å ta kontakt, sa hun.

Barna gjemmer seg

Til «God kveld Norge» sier Anna at barna gjemmer seg når de ser henne.

– Noen ganger ser vi dem i bilen når David og jeg er ute og går, og da synker de bare sammen i bilen, sier hun.

Hun sier at hun er takknemlig for årene hun fikk sammen med barna.

– Jeg fikk den beste tiden med dem. Og det at de har blitt såret og slik, det kan jeg fikse når de kommer tilbake. Det er bare et tidsspørsmål, og jeg kommer til å ha hele livet sammen med dem. Men jeg vet at fedrene ikke kommer til å ha et forhold til dem når de får vite sannheten. For nå tror de at jeg har overgitt dem og ikke vil ha noe med dem å gjøre. Og det er ikke sant, sier hun.