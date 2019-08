Solskjær sender Smalling på utlån

– Dette er et lappeteppe med signeringer fra tre forskjellige managere som hadde forskjellig filosofi og tilnærming til fotballen. Da får man er stall som ikke er harmonisk.

Han mener Smalling-utlånet ikke svekker Manchester United.

– Smalling spilte seg opp, men han var aldri den stoppertypen Solskjær var på jakt etter. Han var for dårlig med ball. På stopperplass er det greit. Jeg føler ikke at dette svekker Manchester United i noe særlig grad. Fremover på banen er det litt annerledes. Med Sanchez og Lukaku har man mistet etablerte stjerner, selv om bare én av dem var i nærheten. Så kan man si at dette er store navn og egoer som ikke var fornøyde når de ikke fikk spille – spillere som tjente for mye og kanskje ødela litt av garderoben, sier han.

Alsaker mener oppryddingen legger ekstra press på Marcus Rashford og Anthony Martial.

– Manchester United er avhengig av at Martial og Rashford ligger på 20 mål per sesong. Nå har de fått den tilliten. Manchester United har et fælt resultat bak seg. Presset vil øke med et nytt. Woodward har skutt mye fra hoften det siste året, men jeg vil tro Solskjær har fått solide løfter om at han får tid, sier kommentatoren.

Bak Moyes og Mourinho

På Solskjærs 32 første kamper i managerstolen har Manchester United vunnet 17. Det gir en seierprosent på 53,1. Hans forgjenger José Mourinho hadde en seiersprosent på 65,6 på samme tidspunkt i managerstolen. Også David Moyes (56,3) ligger foran Solskjær. Louis van Gaal ligger likt med nordmannen.

– Sånn er det. Det er ikke tvil om at resultatene har sviktet ham ganske stygt. Det er jo jobb nummer én. Man kan ikke tape mer enn man vinner som Manchester United-manager. Det er resultatene som kjøper han tiden han trenger, sier Alsaker.