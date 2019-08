Sikkerhet i bil er viktig. Sikkerhetsbeltet, ABS-bremser og airbager er alle gode eksempler på oppfinnelser som har reddet tusenvis av menneskeliv, redusert skadeomfang og forhindret ulykker.

De ulike bilfabrikantene legger enorme ressurser i å utvikle nye systemer som gjør bilene tryggere og sikrere. Bare de siste 10-15 årene har det kommet massevis av nyheter på dette området. Slik som blindsone-varsling, antiskrens-systemer, automatisk nødbrems, avanserte lykter og filholder – bare for å nevne noen.

Løser det bedre selv

Men ikke alle hilser alle disse nyvinningene velkommen. Det viser en ny og stor forbrukerundersøkelse som er utført av amerikanske J.D Power.

De har nå sett nærmere på bileiernes forhold til en rekke nye og avanserte førerassistent-systemer. Undersøkelsen viser at mange velger å skru av og deaktivere slike systemer, der det er mulig. Rett og slett fordi systemene oppfattes som irriterende og at de ikke liker at teknologien blander seg inn i kjøringen. En del bilførere mener de løser dette bedre selv.

Det som irriterer bileierne mest er filskiftvarsleren. Altså den teknologien som bidrar til holde bilen i kjørebanen, slik at den ikke havner i grøften – eller enda verre – over i motsatt kjørefelt. Det skal ikke så mye fantasi til for å forstå at følgene kan bli svært alvorlige.

Hele 23 prosent av de spurte i denne undersøkelsen fant dette systemet forstyrrende og irriterende. Det viser seg også at det er stort sprik fra bilmerke til bilmerke.

Vil ikke bli påminnet at man er dårlig sjåfør

På noen bilmerker mener over 60 prosent av eierne at systemet er irriterende, mens andre er helt nede i 8 prosent. Det viser at ulike bilmerker i ulik grad har lykkes med å integrere systemet på en god måte.

– Bilprodusenter bruker mye penger på avansert teknologiutvikling, men konstante alarmer og korrigeringer kan forvirre og frustrere bilføreren, sier Kristin Kolodgo, som er administrerende direktør for Driver Interaction & Human Machine Interface Research hos J.D. Power, i pressemelding.

– Det fungerer ikke, hvis teknologien fremstår som irriterende. Ingen har lyst til å konstant få vite at de ikke kjører bra nok, sier hun om av grunnen til at mange deaktiverer systemene.

