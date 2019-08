Støre har tapt fem kroner på investeringen i omsorgsselskapet

Onsdag avslørte NRK at samtidig som Arbeiderpartiet går til valg mot privat profitt i velferden, har Ap-leder Jonas Gahr Støre selv penger i fond som investerer i private velferdskonsern.

Mange har reagert på Støres investeringer.

Blant annet TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud, som mener at Jonas Gahr Støre like godt kunne ha investert i klasevåpen.

– Flisespikkeri

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea ble nysgjerrig da nyheten om Støres investeringer kom ut og kikket litt mer på eierstrukturen.

– Jeg sjekket tallene og fant da ut at Støres investering i Stendi er på bare 84 kroner. I og med at aksjekursen på Ambea, som eier Stendi, har gått ned de siste to årene, viser det seg at Støre har tapt fem kroner på denne investeringen. Når vi ser summene her mener jeg dette er flisespikkeri, sier Næss til TV 2.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Markets har tatt Støres investeringer i nærmere øyesyn.

Han forklarer at dersom en investor ikke vil investere i alkohol, tobakk eller våpen, er det det er vanlig å legge inn en sikkerhetsmargin på fem prosent for å unngå linker til selskaper som driver med dette.

Bagatellnivå

– Går man langt nok ut i leddene på de ulike selskapene har nesten alle selskaper en link til våpen eller tobakk. Dersom man setter på et filter på 0 prosent, kan man nesten ikke investere i noe som helst, sier den erfarne fondsforvalteren.

For å forklare med andre ord, trekker bergenseren en naturlig parallell til været.

– Dersom det kommer ett drypp på en ellers fin og solrik dag, kan vi ikke kalle det en regnværsdag. Å gå ned på et slikt detaljnivå som er gjort i Støres investeringer, er å strekke strikken litt langt. Beløpet som Støre har investert i Stendi, er på et bagatellnivå, sier Næss.

Hvor mye penger Støre har investert i Stendi via DNB-fondet: Støre-familiens formue er litt over 82 millioner.

DNB plasserte millionene i 11 forskjellige fond.

1,3 millioner ble plassert i fondet DNB Private Equity Retail.

Dette fondet eier mange andre selskaper - og 4,6 prosent av porteføljen er plassert i oppkjøpsfondet KKR - dermed eier Støre-familien 61000 kroner av KKR.

Men KKR har også eierandeler i mange selskaper, og andelen de har i Stendi er 0,18 prosent - tallet blir til 110 kr utgjør bare 0,18 prosent av totalen.

Dermed er Støre-familiens reelle verdi i Stendi på 110 kroner.

Og siden Støre bare eier 74 prosent og barna resten - er Støres andel av Stendi-investeringen 84 kroner.

82 millioner i fond

Støres familieselskap, Femstø AS, hadde ved årsskiftet 82 millioner kroner investert i fond hos bankene DNB og Danske Bank. Et av fondene er DNB Private Equity Retail B.

Dette fondet investerer i en rekke oppkjøpsfond, blant annet KKR som eier Ambea – som igjen eier Stendi.

Tolv dager før valget solgte Støre seg ut av minst ett fond, med bakgrunn i at han kan ha tjent penger på kommersiell velferd.

Torsdag uttaler Støre at i kroner og øre er det svært små summer dette handler om, men understreker at han ikke kan gå god for Nordea-direktørens regnestykke.

– Men det var et enkelt valg for meg å selge meg ut av DNBs oppkjøpsfond etter at banken ikke kunne utelukke at jeg hadde en svært liten eierandel i et selskap som driver kommersiell velferd i Norge, sier Ap-lederen til TV 2.