Hvert år trekker Gatebil til seg tusenvis av bilglade, og til dels -gale, mennesker. De fleste tar turen for å se på heftig bilkjøring og drifting på bane.

For de aller ivrigste besøkende, som ikke nøyer seg med å se på, finnes det heldigvis et ekstra tilbud, nemlig Gatebil-taxi.

De har fraktet tusenvis av publikummere på Gatebil-festivalene i nesten 15 år.

I dag består taxiparken av tre stykk BMW M5 (E60). Blant taxisjåførene finner vi Åge Flugre, som har sitt sjette år bak rattet i det som er drømmebil for veldig mange.

Svir av 150 dekk på en helg

– Tilbudet er veldig populært. Alt fra eldre folk i 70-årene til barn blir med på tur, og det er naturligvis alltid like moro å se reaksjonen når vi entrer banen. Før kjøringen begynner er mange mildt sagt spent på hva som venter, men etter endt tur er det bare store glis å se, forteller Åge.

Han har jobbet med Gatebil helt siden 1993, og trives ikke overraskende svært godt bak rattet i de knall gule taxiene.

Her handler det om å ligge sidelengs gjennom absolutt alle svingene, og dermed sørge for at passasjerene får en taxitur de aldri kommer til å glemme.

– På hovedtreffet i juli svir vi av 150 dekk på én helg, så vi sparer ikke akkurat på kruttet.

50-åringen fra Kongsberg legger til at ett sett dekk faktisk kan gå unna på bare to runder. I tillegg brukes det opptil 800 liter bensin på en helg!

Det er med andre ord ikke favoritt-arrangementet til Miljøpartiet De Grønne vi snakker om.

Gatebil har til sammen tre BMW M5 som benyttes som "taxi". For to runder koster det 600 kroner, så direkte billig er det ikke. Samtidig er prosjektet dugnadsbasert, uten hensikt å tjene penger.

Gatebil 2019: – En perfekt dag for bilinteresserte

Nesten standard

Bilen Åge disponerer og server, er altså en BMW M5 (E60), som er tilnærmet helt standard. Under panseret finner vi den kjente V10-motoren til BMW, som yter 507 hk. Det er mer enn nok krefter til å ligge sidelengs rundt hele Rudskogen.

– Absolutt! Vi har kun byttet eksosanlegg og luftfilter, så effekten er nok noe over de 507 standardhestene, men ikke mye.

Tysk skinn er byttet ut med alcantara fra Sparco.

Utover dette er bilene lettet med nesten 300 kg, og er spesialrigget som en løpsbil, med veltebur, fire racingstoler, brannslukkeranlegg og 4-punkts seler.

– Er det gjort noen andre modifikasjoner på bilen, rent mekanisk?

– Styringen er modifisert noe, slik at vi får større rattutslag. Ellers er det montert en sperre på bakakslingen. Utover dette er bilen helt original, poengterer Åge, som mildt sagt er imponert over hvor mye juling bilen tåler.

BMW M5: Så billig kan du sikre deg drømmebilen

Fem liter fordelt på ti sylindre i 90 graders V-formasjon. Offisielt har kraftpakka 507 hester, men flere målinger viser langt mer.

50.000 kilometer på bane

Vi i Broom lar oss også imponere stort over bilen når vi får høre hvor prikkfritt bilholdet er, til tross for at bilene allerede har gått 50.000 kilometer utelukkende på bane.

På det meste er stiger varmen til 45 grader inne i bilen.

– Bilene jages på 5.000-7.000 omdreininger hele tiden, og pushes skikkelig. Til tross for det har vi ikke byttet en eneste del! Ikke en foring en gang. Det er nesten helt utrolig, forteller Åge entusiastisk.

Det eneste vedlikeholdet i følge «taxisjåføren», er vanlig oljeskift etter hver helg, samt oljebytte på girkasse og differensialer en gang i året.

– Jeg er rett og slett imponert, særlig med tanke på hvor hardt disse bilene faktisk går, avslutter han.

Mercedes-AMG GT R PRO: Her tester vi råskinnet i nesten 300 km/t

Holdbarheten på BMW M5 er imponerende. Disse bilene har kjørt over 50.000 kilometer på bane, uten noen problemer.

I videovinduet under kan du bli med på tur når vi er passasjer i Gatebil-taxien. Legg merke til all røyken som kommer inn i kupeen.