– Det nærmer seg en smertegrense for henne

Som et knyttneveslag i ansiktet har Nora Mørk (28) fått beskjeden om at hun må gjennom nok et langvarig opphold fra håndballen.

Tror Mørk kan slå tilbake

Korsbåndet røk i hennes første kamp for Bucuresti og nå venter mellom ni til tolv måneder ute av spill. Mørk vil tilbake etter det som blir hennes niende kneoperasjon, så nå er spørsmålet om hun klarer nettopp det.

Håvard Moksnes er ansatt i Senter for idrettsskadeforskning og har jobbet tett med Mørk under rehabiliteringen etter tidligere skader ved Olympiatoppen. Han er ikke i tvil.

– Hun er fullt kapabel til å klare det. Men hun må gå en runde eller to med seg selv og finne ut om hun er klar for jobben, sier Moksnes til TV 2.

Tidligere landslagsspiller Hanne Halén. Foto: Terje Bendiksby

Den tidligere håndballspilleren Hanne Halén uttalte i går til VG at hun frykter samme skjebne for Mørk som hun led. Halén hadde så store kneproblemer at hun måtte sette inn en protese.

– Hun bør virkelig legge opp nå, hvis hun ønsker et smertefritt liv etter karrieren, sier Halén til VG.

I et innlegg på sin egen blogg «baksiden av medaljen» utdyper Halén sitt syn på saken. Hun etterlyser at flere i teamet rundt Mørk tar ansvar.

– Hun må selvfølgelig ta dette valget selv, men jeg mener at nå burde støtteapparat rundt henne si at nok er nok. Hva tenker de unge utøverne? Ja ja, jeg kan bare komme tilbake og tilbake etter skader for det gjør jo de store stjernene, skriver Halén.

Mental utfordring

TV 2 har tidligere satt fokus på de mange skadene i håndballen, mye som følger av for heftig belastning. Mørk har vært skadeplaget hele karrieren, men Moksnes understreker at det er første gang korsbåndet ryker i det venstre kneet. Det er heller ikke slik at man nødvendigvis får langvarige følger av en kneskade, men det gjør likevel opptreningen mer krevende.

– Med hennes historikk med kneskader er det jo selvsagt tungt, men det er nok like mye krevende for motivasjonen og en mental utfordring, sier Moksnes.

– Bør hun legge opp?

– Det er for tidlig å ta stilling til. Det er en vurdering vi tar med alle utøvere når det dukker opp alvorlige skader. Det må tenkes nøye gjennom.

– Men begynner hun ikke å nå en smertegrense?

– Det må hun nesten svare på selv.

– Er et liv etter håndballen

Foreløpig har ikke Mørk uttalt seg noe mer rundt skaden og tiden fremover utover det som ble skrevet i pressemeldingene onsdag kveld. TV 2s håndballekspert Bent Svele tror det kan nærme seg slutten på håndballbanen for stjernespilleren - uten at det nødvendigvis blir det.