Har bodd på asylmottak i 16 år – nå venter han bare på politiet

– Generelt kan vi si at enkelte land nekter å ta imot egne borgere, selv når vi mener vi har fastslått deres rette identitet. Dette kan eksempelvis være fordi det ikke lar seg gjøre å oppdrive opplysninger om deres identitet i ulike registre i hjemlandet og/eller at disse opplysningene ikke finnes.

Johansen forteller at politiet er avhengig av et godt samarbeid med returlandet, samt å være sikre på identitet for å gjennomføre returer.

– Dersom vi ikke klarer å verifisere identitet og et land over lengre tid ikke aksepterer sin egen borger på grunn av tvil om ID, kan det dessverre føre til et ulovlig opphold i Norge som strekker seg over flere år, sier Cecilie Johansen.

– Mange har brukt flere år for å komme seg til Norge

Synnøve Bendixsen er sosialantropolog ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på irregulære migranter, også kalt papirløse flyktninger.

– Politikken i Norge er jo at de ikke skal bli værende i Norge, og dermed er det intet ønske eller forsøk på å integrere dem, sier Bendixsen.

Hun forteller at noen har forlatt asylmottakene for å bo med venner eller leie et billig husvære. Bendixsen sier de kanskje jobber på det uformelle arbeidsmarkedet, mens de venter på endringer i norsk politikk eller i hjemlandet, eller nye bevis i asylsøknaden sin.

– Flere unge ønsker å gifte seg og stifte familie, dette er også en forventning fra familien deres i hjemlandet som de ikke kan imøtekomme. Noen kvinner velger å få barn, selv om de lever uten lovlig opphold i Norge, for dersom de venter, kan det av biologiske årsaker bli for sent, forteller Bendixsen.

Hun påpeker at mange har brukt flere år for å komme seg til Norge, og kanskje ikke har bodd i hjemlandet siden de var små barn.

– Mange mangler derfor også et nettverk i deres såkalte hjemland og kan ikke forestille seg hvordan de skal kunne overleve der. Noen har også gjeld knyttet til reisen de har tatt, som de enda ikke har tilbakebetalt. Andre igjen har solgt hus, eiendom, bil - ja, alt de eide, for å kunne klare reisen til Europa. Det er ingenting å reise tilbake til, sier Synnøve Bendixsen.

NOAS: Mange utnyttes i svart arbeid

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun sier det ikke er enkelt for verken norske eller hjemlandets myndigheter å fastslå eksakt identitet.

Austenå sier enkelte personer uten lovlig opphold bygger et nytt liv i Norge, og at de ikke vil forlate Norge etter at de har fått barn med nordmenn eller personer med opphold i Norge.

– De ønsker derfor ikke å forlate landet, enten fordi de da må reise uten barna sine, eller fordi de ikke ønsker å forlate partneren sin sammen med barna sine. Dessuten utnyttes mange i svart arbeid.

UDI: 965 med utreiseplikt i asylmottak

Ingen vet nøyaktig hvor mange som bor i Norge uten oppholdstillatelse, men ifølge UDI er det 965 personer med utreiseplikt i asylmottak per 30. juni i år.

– Det finnes dessverre ingen tall på hvor mange personer som til enhver tid befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse, skriver UDI i en e-post til TV 2.

Det er også en annen gruppe flyktninger som har fått avreisedatoer. De forlater asylmottak uten å oppgi oppholdssted i et forsøk på å beskytte seg mot tvangsretur.

Ifølge UDIs tabell er det 9892 asylsøkere som har forlatt norske asylmottak uten å oppgi oppholdssted siden 2016. 3675 av disse vet man fremdeles ikke hvor er.

