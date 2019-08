Brundtland om Støres investeringer: – Uflaks!

Samtidig som Arbeiderpartiet går til valg mot privat profitt i velferden, har Ap-leder Jonas Gahr Støre selv penger i fond som investerer i private velferdskonsern. Det avslørte NRK onsdag.

Nå får Støre full støtte av sin tidligere sjef.

– Det handler overhodet ikke om liv og lære. Lære er retningslinjer for forvaltningene av pengene som skal være etiske, og det har man gjort. Det har skjedd noe der i forvaltningssaken, som viser at man kan plukke ett eller annet. Det er bare uflaks, sier Gro Harlem Brundtland til TV 2.

– Går for langt

Hun mener Støre har gjort alt han kan etter fokuset på Ap-lederens private økonomi i 2017.

– Det har ikke noe med lære å gjøre. Man har virkelig forsøkt å lære av problemstillingen for to år siden. Man har fått et opplegg som skulle være vanntett, så har det vist at det har kommet en investering du ikke vet om. Så skal man lage en kjempebrudulje. Det går for langt – etter min mening, sier den tidligere statmininisteren.

I flere år var Jonas Gahr Støre en av Brundtlands nærmeste medarbeidere, blant annet som stabssjef ved hennes kontor da Brundtland var leder i Verdens helseorganisasjon.

– Han har prøvd å sikre seg ved at du har noen som gjør det på dine vegne og ikke elv ta stilling til enkelthetene, men med klare prinsipper om etiske retningslinjer bygger på oljefondet. Hvis du følger retningslinjene er det ikke noe tema som har noe i valgkampen å gjøre. Dette handler om at det tilfeldigvis på en eller annen promille, er noen som nedover i systemet har investert i dette selskapet. Et selskap om for øvrig er lovlig.

Hun mener det ikke er i strid med partiets politikk.

– Dette er ikke det som er vår partiets retning. Partiets retning er velferd i offentlig regi og ikke i kommersialiserte varianter. For meg er dette sidetema som ikke har noe med hovedtemaene å gjøre. Det er uflaks.



DNB-fond

NRK har fått en fullstendig oversikt over Ap-lederes fondsinvesteringer.

Familieselskapt til Støre, Femstø AS, hadde ved årsskiftet 82 millioner kroner investert i fond hos bankene DNB og Danske Bank. Et av fondene er DNB Private Equity Retail B. Dette fondet investerer igjen i oppkjøpsfond, blant annet KKR som eier Ambea, som igjen eier Stendi, ifølge NRK.

Støre: Derfor setter jeg ikke pengene på konto

TV 2 har lest en intern epost som er sendt ut etter NRKs avsløring. Der skriver partiet at det kan oppstå flere saker.