Slik så Oslo ut sist Ap hadde lavere oppslutning

Arbeiderpartiet er den store taperen på den ferske oslomålingen til TV 2.

Målingen er laget av Kantar med 1195 intervjuer og er dermed den største oslomålingen noen sinne.

Straffes av velgerne

Arbeiderpartiet blir straffet hardt av velgerne med en tilbakegang på hele 12,4 prosentpoeng fra forrige valg i hovedstaden.

Oppslutningen til Arbeiderpartiet er nå helt nede i 19,6 prosent. Så lav har den ikke vært i hovedstaden siden valget 1901 da partiet fikk 17,6 prosent av stemmene.

– Vi har mye høyere ambisjoner for Arbeiderpartiet og kommer til å jobbe knallhardt i halvannen uke til, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), til TV 2.

Tallene viser at Arbeiderpartiet kun er største parti i ytre øst, altså bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne som stemte på Arbeiderpartiet ved stortingsvalget i 2017 sier at de vil stemme på partiet dersom det var kommunevalg nå.

Arbeiderpartiet ville bare fått 12 representanter i bystyret, mot 20 i dag.

Grønn bølge

Miljøpartiet De Grønne er nær ved å doble oppslutningen fra forrige valg med 16,0, en fremgang på 7,9 prosentpoeng.

Det ville gitt 9 representanter i Oslo bystyre, mot 5 i dag.

– Dette her er en veldig gledelig måling for oss, og jeg er veldig glad for at folk i Oslo sier at de ønsker mer grønn politikk, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) til TV 2.

Partiet henter velgere fra alle andre partier i Oslo bystyre, og klart flest fra Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Rødt.

Også SV går frem på målingen med 3,6 prosentpoeng fra forrige valg til 9,0, mens Rødt øker med 4,1 til 9,1 prosent. Hovedårsaken til økningen er at tidligere Ap-velgere sier de nå vil stemme på et av disse to partiene.

Fremgangen for De Grønne, SV og Rødt sikrer partiene på venstresiden et knapt flertall med 31 av 59 seter i bystyret.

Smell for Høyre

På tross av Arbeiderpartiets sterke tilbakegang går også Høyre kraftig tilbake fra forrige kommunevalg. Partiet får 23,3, og er ned hele 8,5 prosentpoeng.

– Hvis dette skulle bli valgresultatet, så er det bare å stålsette seg. For da betyr det at Oslo vil få en kraftig venstredreining. Da blir det ikke lenger Arbeiderpartiet som sitter i førersetet på venstresiden, men MDG, SV og Rødt, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H).

Tilbakegangen føyer seg inn i rikstrenden, der begge de to tradisjonelt store partiene sliter med velgerflukt.