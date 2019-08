Ungguttenes inntog i Premier League: – En vakker ting

– Allardyce-avsløringene det beste siden 1966

TV 2-kommentatoren peker på sparkingen av Sam Allardyce, som konsekvens av utenomsportslige hendelser kun én kamp ut i managerens landslagssjefskarriere, var av ekstremt stor viktighet.

– Det tror jeg faktisk er det beste som kunne skje. Det at de fikk ham ut med en gang er det beste som har skjedd engelsk fotball siden 1966, for ellers hadde det stått i stampe. Nå ble de på en måte tvunget til å tenke litt nytt, og de fikk inn en veldig smart og skikkelig type i Southgate, som har en filosofi rundt det å satse på de unge. De har fått skapt en stolthet rundt de engelske landslagene, som ikke har vært der på lenge. Det har vært «The missed opportunity» og «The Golden Generation», som kun er blitt forbundet med negativitet og nitriste mesterskap år etter år, og det til tross for vanvittig gode spillere, oppsummerer ham.

– Handler du som de snakker, og det er veldig spennende

I tillegg peker Alsaker på dreiningen hos topplagene i England.

– Solskjær og Lampard går i en annen retning enn det Manchester United og Chelsea har gjort de siste årene. Det er nesten snakk om en revolusjon der. Så kan man si at Chelsea er hindret fra å kjøpe, men allikevel er Lampard der at han sier «I don’t need players». Han signaliserer at han mener de han har er bra nok, og han følger opp med handling. Abraham får spille, og selv om det kan fremdeles stilles spørsmål ved ham, så scoret han to mål sist. Også har de Mason Mount er inne i laget og virkelig har levert.

– Solskjær gjør det samme når han henter ungt og britisk. Når han ikke henter inn en erstatter for Lukaku, er det fordi Greenwood skal spille. Han er 17 år! Da handler du som du snakker, og det er veldig spennende, sier Alsaker.

I denne ukens landslagsuttak fant Southgate plass til blant andre både Aaron Wan-Bissaka og Mason Mount, som begge kan få sine landslagsdebuter på seniornivå.

– Dermed får du en veldig god sirkel, med en landslagssjef som har forstått dette og som belønner disse som Lampard og Solskjær har løftet fram. Det tror jeg er en veldig bærekraftig vei for engelsk fotball videre, så jeg er begeistret, sier TV 2s kommentator.

– En åpenbar grunn er at du må bygge noe unikt

Totalt forrige sesong var det 34 spillere under 21 år ved sesongstart som fikk spilletid i Premier League, og av dem fikk kun 14 spilletid i mer enn fem kamper. Til nå denne sesongen har allerede elleve mann/gutter vært på banen i tre av tre kamper for sine lag, og i spillere som Phil Foden (Manchester City), nevnte Greenwood (Manchester United), Mount (Chelsea) og Alexander-Arnold (Liverpool) er det tydelig at man ønsker å utvikle spillere fra egne rekker.

– En åpenbar grunn er at du må bygge noe unikt for denne klubben. Da er kanskje veien å gå å produsere en del av disse spillerne selv, og iallfall hente noen fra i nærheten. Målestokken her er jo City og Liverpool, og så kan du si at City er et rent kjøpelag med knapt en eneste engelskmann, men samtidig så er det slik at de bygger et lag. De har åpent en avstand til de andre lagene som er formidabel, en ny standard om du vil, og som alle ser og som er nødt til å gjøre inntrykk, sier Alsaker.

Også unge storkjøp hos storklubbene

I tillegg til de overnevnte er det knyttet store forventninger til spillere som blant andre Callum Hudson-Odoi (18, Chelsea), Rhian Brewster (19, Liverpool) og Troy Parrott (17, Tottenham). Førstnevnte fikk gjennombruddet forrige sesong, men har vært ute med en akilles-skade siden april.

– Det var vel Steve Heighway som sa, da han ledet Liverpool-akademiet, at hvis du har to spillere som er akkurat like gode, så får du de store hjertet om du velger den lokale spilleren. Det er den «edgen» du får. Og det er den tankegangen som har vært. Men lagene har produsert talenter, de har slåss om talenter og nærmest gått over lik for å skaffe seg dem, men de har jo nærmest bare sendt dem videre i systemet. Slik har det vært i mange år, men nå er den tankegangen i ferd med å snu, sier Alsaker.

PS! I tillegg til denne gjengen tilhører også flere av storkjøpene til toppklubbene denne sommeren kategorien «første halvdel av 20-årene». Ryan Sessegnon (19, Tottenham), Daniel James (Manchester United, 21), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, 21), Kieran Tierney (Arsenal, 22), Tanguy Ndombele (Tottenham, 22), Rodri (Manchester City, 23), Giovani Lo Celso (Tottenham, 23), Nicolas Pepe (Arsenal, 24), Mateo Kovacic (Chelsea, 25) og Joao Cancelo (Manchester City, 25) er alle blant dem som er hentet dyrt til sine klubber med både nåtid og fremtid i siktet.

