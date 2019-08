Nå er det kun dager før en av årets mest spennende elbil-nyheter får sin verdenspremiere. Vi snakker om Porsches første elbil: Taycan!

Dette er en bil det knyttes virkelig stor spenning til, ikke minst i Norge hvor over 2.800 kunder har skrevet seg på reservasjonslisten.

Etter planen skal de første bilene leveres til norske kunder rundt årsskiftet, men først venter en storstilt verdenspremiere 4. september.

Med norske prøveskilt

Helt siden vi så de første konseptbildene av bilen, har Porsche vært svært tilbakeholdne med å avsløre hvordan den endelige versjonen kommer til å se ut.

Samtidig har de testet flere preproduksjons-modeller en god stund rundt om i Europa. Nye Taycan har blant annet vært innom Trondheim, men nå har vi for første gang sett bilen med norske skilter.

– Jeg var på vei mot Asker da jeg plutselig så bilen i motsatt kjørefelt. Da snudde jeg så fort som mulig og fulgte etter, forteller Jesper Pettersen til Broom.

Han sikret seg bildene av bilen tusenvis venter i spenning på.

Baklyktene er teipet til ekstra, men LED-stripen bak avslører mye. Foto: Jesper Pettersen

Tommel opp

24-åringen fra Lier sier at bilen kjørte rolig og stoppet ved et badeanlegg ved Holmen, utenfor Asker.

– Der sto den ganske lenge. Jeg ga sjåføren tommel opp og fikk det samme tilbake. Det så ikke ut til at han hadde noe i mot at jeg tok bildene.

– Hvordan syns du bilen så ut i virkeligheten?

– Veldig bra! Det er absolutt en av de tøffeste elbilene, og en bil jeg godt kunne tenkt meg selv. Baklysene var teipet til skikkelig, men ellers så det veldig bra ut, forteller Jesper.

Slik ser interiøret ut på den ferdige modellen.

Vises på årets Porsche-festival

Ut fra bildene vi har fått, er det nærliggende å tro at bilen er tett opp til hva vi får se om kun noen få dager.

At bilen er i Norge allerede, med norske prøveskilt, tror vi kan sees i sammenheng med årets store Porsche-festival på Rudskogen 14. september. Her skal nemlig den ferdige produksjonsmodellen vises frem.

– Det blir spennende å se bilen helt uten tape og annen kamuflasje, avslutter Jesper.

Porsche Taycan får over 600 hk og har en toppfart på minst 250 km/t. Foto: Jesper Pettersen

600 hk

Porsche er tydelig på at nye Taycan ikke skal stå tilbake fra noen av deres øvrige modeller, med bensinmotor.

Med tiden 7.42 er Porsche Taycan verdens raskeste gateregistrerte elbil med fire dører – rundt Nürburgring.

Derfor får bilen er skikkelig kraftpakke. Prototypen er utstyrt med to kraftige elmotorer, en på hver aksling. De yter over 600 hk til sammen, og sørger for at 0-100 km/t er i mål på under 3,5 sekunder.

Nye Taycan er i tillegg den første produksjonsbilen i verden som har en systemspenning på 800 volt – kontra 400 som er vanligere på andre elbiler.

Ifølge flere kilder leveres bilen i tre ytelsesnivåer: Standardutgaven Taycan, Taycan 4S med firehjulstrekk og toppmodellen Taycan Turbo.

Her kan du lese mer om nye Taycan og se de første bildene av interiøret.

