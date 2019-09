Den store stasjonsvognen V90 har vært en knallsuksess for Volvo her hjemme. At Volvo selger mange biler av denne typen i Norge er langt fra noe nytt. Men da V90 kom, var mange usikre på om ikke premium-prislapp kom til å legge en demper på salget. Slik har det imidlertid ikke gått.

Årsaken til det er et lite avgifts-lykketreff. Volvo var nemlig her ganske tidlig ute med ladbar hybrid. V90 T8 heter den da.

De ladbare hybridene kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Dermed har mange sikret seg en V90 med 407 hestekrefter og firehjulstrekk, til gunstig pris.

XC90 først ute

Da V90 og sedanen S90 kom på markedet i 2016, var de blant de første, helt nye bilene fra Volvo. Etter at de ble solgt fra Ford til kinesisk Geely, gikk svenskene løs på en stor utviklingsjobb. De begynte på mange måter helt på nytt – og de startet med de største modellene.

Først kom den store SUV-en XC90. Så fulgte V90/S90 hakk i hæl. Tidligere i år fikk XC90 en liten facelift. Nå kommer turen også til de øvrige modellene i 90-serien.

Svenske Teknikens Värld har fått tak i bilder som viser det de mener er en oppdatert utgave av V90, på test lenger sør i Europa.

Denne bilen ble et vendepunkt for Volvo

Her har facelift-utgaven av nye XC90 akkurat blitt avduket, hos den norske importøren tidligere i år. Her er det ikke lett å se forskjell fra før faceliften.

Gjør det enklere for seg selv

Utvendig skal du ha seriøst god greie på modellen for å kunne legge merke til endringene. Her ser det ut som Volvo følger samme oppskrift som på XC90: Med helt minimal finpuss på enkelte detaljer i front og hekk. Blant annet ser det ut som de har endret litt på området under støtfangeren foran, og på baklyktene.

At Volvo gjør det slik, er kanskje ikke så overraskende. V90/S90 har fått skryt for designet og oppleves neppe av mange som noen "gammel" bil ennå. Samtidig er Volvo fortsatt midt i et utviklings-maraton, der det både handler om nye modeller og elektrifisering. Da gjør de det enklere for seg selv, ved å ikke rulle ut store endringer på biler som uansett selger godt.

LES MER: Volvos første elbil er ikke langt unna

Slik ser det ut innvendig, heller ikke her er det grunn til å vente særlige endringer.

Får ned forbruket

På motorsiden har en ny T8-versjon gått i produksjon i sommer. En viktig nyhet her er økt elektrisk rekkevidde. I tillegg har Volvo en helt ny utgave som heter B5. Det er en mildhybrid med et 48-volts batteri som blant annet lagrer bremseenergi. Det gir litt lavere forbruk og utslipp, i tillegg til at det bidrar til at start/stopp-systemet skal fungere mer sømløst. Ifølge Volvo skal mildhybridløsningen kunne redusere drivstoff-forbruket med inntil 15 prosent.

I likhet med XC90-faceliften kan vi også forvente nye felger og noen nye farger. Sannsynligvis også nye setetrekk. Her følger Volvo en trend vi nå ser hos flere premiumprodusenter. De kommer med eksklusive stofftrekk i ullkvaliteter. Der stoffseter tidligere var noe vi fant på de rimeligste utgavene, skal disse være et mer miljøvennlig og bærekraftig alternativ til skinnseter.

Teknikens Värld anslår for øvrig at Volvo ikke vil lansere "nye" V90/S90 før til neste år, da som 2021-modeller.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Volvo V90 selger svært godt i Norge, nesten samtlige kunder velger den ladbare T8-utgaven.

Video: Her smeller bilen i veggen, rett foran øynene våre