Marius Helgå kaller seg en slask fra Nord-Norge. Interessene beskriver han med tre ord: natur, korps, fotball.

La oss legge natur og korps til side (han spiller trombone) og fokusere på Helgås interesse for fotball:

Helgå er nemlig såkalt groundhopper, eller banehopper. I ordboken definert som “person, supporter som reiser rundt og besøker flest mulig fotballstadioner i løpet av en sesong”.

Deler av sommeren brukes derfor til å legge opp ambisiøse planer for alle arenaene han skal besøke i løpet av høsten.

– Målet er å se så mye kamper som mulig. Da får jeg sett meg rundt og reist til plasser jeg aldri har vært før, sier Helgå.

8.divisjon

Det er en tirsdag i august og Helgå er på vei i sin Opel Zafira til kamp nummer 105 for året. I løpet av sine 42 år har han besøkt nær 300 arenaer. Han ser fotball på alle nivåer.

Haga er i følge Helgå ett av få lag som spiller med brune drakter.

Denne dagen skal han se 8.divisjonskampen mellom Haga IF og Bøn FK på den ikke så ærverdige Haga stadion. Her har et knippe tilskuere møtt opp rundt den tilsynelatende fin-fine gressmatta for å se et møte mellom topp (Bøn) og bunn (Haga) i divisjonen.

– Det er faktisk underholdene hvis man innser det ikke er Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi du skal se på, det er gutten som vokser opp i nabogata og kompisene hans, sier Helgå til TV 2 Sporten.

Kampen mellom Haga IF og Bøn FK viser at nivåforskjellen mellom topp og bunn i 8.divisjon menn Akershus er stor. Det blir en komfortabel 0-6 seier til bortelaget. En omfattende beskrivelse, bilder og video fra kampen finner du i den hyppig oppdaterte bloggen hans her.

Flyttet sørover

Egentlig er Helgå Tromsø-supporter, men etter å ha flyttet til Oslo i 2014 innså han hvor mange fotballbaner og kamper som var tilgjengelig til enhver tid i regionen.

– Målet i år er å se fotball i alle årets måneder. Er litt spent på hvordan jeg skal klare desember i år, men må vel ta en utenlandstur en helg før jul, sier Helgå som nylig var på til Romania for å oppleve breddefotball der.

Ny dag, nye kamper

Jobben hans er heltids tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag. Men så fort han er ferdig på jobb er det mye tid som går til fotball (bortsett fra to dager i uken hvor han spiller trombone i orkester og korps). Hobbyen som banehopper tar Helgå til nye steder nesten hver dag, og gir noe helt spesielt.

– Det er jo avslapping. Jeg tenker ikke på jobb og forpliktelser. Jeg er her i halvannen time og bare slapper av. Det er nesten meditativt, sier Helgå.

