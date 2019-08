Politiet har avdekket fire tilfeller av underslag for til sammen 9.235.000 kroner, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det største enkeltbeløpet er på drøyt 4 millioner kroner. To saker gjelder underslag på drøyt 2 millioner kroner hver, mens det fjerde tilfellet gjelder et beløp på rundt 400.000 kroner.

Advokaten, en mann i 50-årene, har erkjent straffskyld, men mener at det må gjøres fradrag i underslagsbeløpene for advokatsalær – betaling – han mener å ha hatt krav på.

– Han mener det riktige beløpet for underslagene derfor er 8.850.000 kroner, sier politiadvokaten.

Sand sier at de fire tilfellene av underslag av klientmidler er knyttet til saker der advokaten enten var mellommann for eiendomsoverdragelse eller var bestyrer av dødsbo. I minst ett av tilfellene var oppgaven hans både å administrere et dødsbo og være mellommann for en eiendomstransaksjon.

Mannen er ikke lenger advokat. Han leverte i 2018 inn sin advokatbevilling da Tilsynsrådet for advokatvirksomhet tok initiativ til å avvikle mannens advokatforretning.

