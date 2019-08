Natt til torsdag er det registrert over 18.000 lyn over Østlandet. Uværet har skapt betydelig trøbbel for trafikken i det ganske land.

Vidar Dahle (65) fra Kvam i Hordaland ble vekket av kona klokken 2 natt til torsdag fordi hun hørte mye bråk utenfor.

– Jeg kikket ut av vinduet, og så at gatene og nabotomtene var full av vann. Det så helt fælt ut, forteller Dahle.

Ekteparet var de første som så vannet som fosset ned fra Viksøyvegen like utenfor Norheimsund sentrum.

Vekket naboene

Han forteller at det var enorme mengder vann i gatene, og at vannet rant fra fylkesveien og ned på lokalveien rett ved husene.

– Jeg ringte til naboene for å vekke dem, og be dem komme seg ut av huset. De forstod ikke helt hvorfor jeg ringte midt på natta, men så kikket de ut av vinduet, forteller han.

Naboene kom seg ut av huset, og Dahle måtte selv få bilen i sikkerhet da vannet rant inn i garasjen.

– Det vil nok ta litt tid før de får fikset hagen,for den var helt oversvømt, forteller han.

Det ble senere forklart at et elveløp hadde tettet seg og var årsak til flommen.

– Dette har aldri skjedd før. Tror vannet var over 50 centimeter dypt, fordi det er en betongmur oppe ved fylkesveien.

Flere vannskader

Vest politidistrikt bekrefter at nattens nedbør har gått verst utover fylkesveien.

– Det er et elvefall som har gått over, noe som har ført til oversvømmelse og store skader i veibanen. Enkelte deler av veien er borte, og en del trær har rast ut, sa Dag Olav Sætre, operasjonsleder i Vest Politidistrikt til TV2 torsdag morgen.

Slik så det ut i Vikøy i Kvam herad torsdag formiddag. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Nødetatene har måtte rykke ut til flere vannskader i løpet av natten. På Vestlandet er flere veier er stengt etter ras.

Tog kansellert

Uværet rammet også på andre måter. En rekke tog er innstilt torsdag morgen, og klokken 8:45 ble det meldt om full stans i t-banetrafikken. T-banen er nå i gang igjen, men reisende må regne med forsinkelser.

Flytoget melder på sine nettsider at samtlige tog de neste timene er innstilte. Også Vy er rammet.

Kanselleringen førte til en buss- og taxi-kø på over 50 meter i striregnet utenfor Oslo sentralstasjon.

Bane Nor meldte i morgentimene om forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen på grunn av signal- og strømproblemer.



KØ: Det er taxi for flytog torsdag morgen, og det fører til store køer i taxikøen på Oslo S. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen

Gardermobanen mellom Eidsvoll og Lillestrøm er stengt. Dette rammer flere tog, blant annet regiontoget mellom Oslo og Trondheim. Det går heller ikke tog mellom Jessheim og Dal.

Bane Nor melder også om at strekningen mellom Kongsberg og Drangedal på Sørlandsbanen er stengt. Det er også forsinkelser på Rørosbanen ved Rena.