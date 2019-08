Mann (46) slo kamerat bevisstløs med hammer – dømt til forvaring

Hendelsen fant sted en fredag kveld i desember 2017, da politiet fikk melding om bråk i en leilighet på Manglerud i Oslo.

Politiet rykket ut, men fikk ikke kontakt med noen i leiligheten. Dermed valgte de å slå inn døra med rambukk.

Inne i leiligheten sto en tydelig ruset mann. Politiet spurte om det var flere i leiligheten, noe han avkreftet.

Da politiet løftet vekk noe papp fra gulvet, fant de likevel en livløs mann i fosterstilling. Politibetjenten som løftet vekk pappen, har forklart at han umiddelbart trodde mannen var død.

Undersøkelser av den fornærmede viser blant annet hjerneblødning, skulderbrudd, brudd i foten og underhudsblødninger over hele kroppen. Han har også måttet sy flere steder.

Også fornærmede var betydelig ruset under hendelsen.

Husker rop om hjelp

Denne måneden ble saken behandlet i Oslo tingrett. Der har fornærmede forklart at han sliter med hukommelsen, men at han mener kameraten, som bodde hos ham på tidspunktet, skulle lære ham noe kampsport.

De angivelige øvelsene skal ha ført til at mennene veltet over et glassbord som knuste. På et tidspunkt skal de to også ha skutt på hverandre med paintball-pistol.

«Tiltalte forsvant ut på rommet sitt og kom tilbake med en hammer. Det virket da som om tiltalte var en helt annen person, det vil si ute av kontroll og umulig å få kontakt med», har fornærmede forklart.

Både i avhør og i retten har han forklart seg om bilder i hodet av en som «hamrer, hamrer, hamrer», og at han ropte og skrek om hjelp.

– Skjulte kameraten

Tiltalte, som mener å huske mer av hendelsesforløpet, har nektet å forklare seg for politiet. I retten har han imidlertid forklart at fornærmede angrep ham hele åtte ganger, og at volden dermed var selvforsvar fra hans side.

Etter egen forklaring slo han kameraten i hodet tre ganger med hammeren like før politiet kom til stedet. Han har forklart at skadene på fornærmede «stemmer bra» med volden han utsatte ham for.

Fordi fornærmede ble funnet bevisstløs under pappen, mener retten at det etter all sannsynlighet er 46-åringen som har lagt pappen over ham i et forsøk på å skjule kameraten.

Dermed kommer retten til at han skal dømmes for drapsforsøk i stedet for vold, fordi han forsøkte å hindre at mannen fikk helsehjelp.

Tiltalte har – mot sin vilje – vært innlagt til observasjon på Dikemark sykehus. Rettspsykiaterne har konkludert med at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket.