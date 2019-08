De siste sesongene har Sarpsborg 08 blitt beskrevet som en mønsterklubb som har fått mye ut små ressurser. I fjor høst rant pengene inn etter suksess i Europaligaen. Nå mangler klubben poeng og kan rykke ned fra Eliteserien.

– Noen blir sikkert provosert når jeg påstår at vi fortsatt er et mønsterbruk!

Sarpsborg 08s sportssjef Thomas Berntsen påstår at klubben har forvaltet klubbens inntekter fra europacup-spill på en god måte.

– Vi har en eiendomsmasse på stadion som er verdsatt til 75 millioner kroner, og dette har klubben 10 millioner i lån på. Og vi har penger på bok, sier han.

– Dere har nok penger, men for lite penger, hva har gått galt?

– I år har vi ikke vært flinke nok til å produsere resultater. Vi har ikke prestert godt nok på banen, ei heller vi utenfor, erkjenner han.

Fra best til verst

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er klar på hva som har gått skeis. Sarpsborg 08 har gått fra å være best på spillerlogistikk - kjøp og salg - til å bli verst.

– Med Geir Bakke som trener og sportssjef Thomas Berntsen kom Sarpsborg 08 seg ut i Europa og tjente masse penger. Men alt har sin pris, og slik det ser ut akkurat nå så har de pengene som kom inn ikke blitt forvaltet på en imponerende måte. Fra å rundspille Genk i Europaligaen til å ligge sist i Eliteserien på ett år. Det er en skremmende utvikling. Og sannsynligvis er det Obos-ligaen i 2020, mener Mathisen.

33 poeng å spille om

– Sesongen er ikke over? Det er 11 kamper igjen. Vi har ikke rykket ned, sier klubbens trener Geir Bakke.

– Fotball er ferskvare. Det er skjørt. Det er sikkert mange årsaker til at vi har for lite poeng. Vi har hatt skader på sentrale spillere på uheldige tidspunkter. Dette er spillere som er bærebjelker både i konkurransesammenheng og i trening. Kanskje er kvaliteten på trening med det blitt litt forringet. Også har vi fått inn nye spillere. Noen har kjapt forstått og tilpasset seg norsk fotball, andre har ikke gjort det like bra. Det er selvsagt vårt ansvar å sørge for det. Men vi er ikke alltid like dyktige på det feltet, understreker Bakke.

Supporterne tror på fornyet kontrakt

Fossfallet, supporterklubben, har full tillit til både Bakke og Berntsen. Klubbens leder, Kjetil Frønes, har sin klare mening om hvorfor laget har havnet på bunnen:

– Vi har byttet for mange spillere. For mange har forsvunnet og de nye har ikke slått til. Derfor er vi der vi er nå.

– Rykker Sarpsborg 08 ned?

– Nei.

– Men, to seire på 19 kamper?

– Jeg tror det holder å vinne fem-seks av de gjenstående kampene. Vi har seks hjemmekamper. Vi klarer kvalikplassen, sier han.

Neste kamp for Sarpsborg 08 er hjemme mot Viking på søndag.