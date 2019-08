Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon skal finne sted i Slottskapellet, hvor hun også ble døpt.

Det ventes gjester fra både inn- og utland, inkludert det danske kronprinsparet og den svenske kronprinsessen.

Disse er blant prinsessens faddere, sammen med Hans Majestet kong Harald, Hans Majestet Kong Felipe VI av Spania, prinsesse Märtha Louise og prinsessens mormor Marit Tjessem.

Gaven fra kongeparet

Tirsdag offentliggjorde kongehuset at prinsessen skal få en bunad i gave fra kongeparet. Bunaden er en rekonstruert kvinnedrakt fra Aust-Telemark, fra tidsrommet 1800-1850.

Dronning Sonja har hatt en aktiv rolle i prosjektet, og prinsessen har selv valgt ut delelementer til bunaden.

Konfirmasjonsgudstjenesten i Slottskapellet vil bli forrettet av Oslos biskop Kari Veiteberg. Både kong Harald og kronprins Haakon konfirmerte seg i Slottskapellet, mens prinsesse Märtha Louise konfirmerte seg i Asker kirke.

Som en del av konfirmasjonsforberedelser har Ingrid Alexandra gått en pilegrimsreise til Nidarosdomen.

– Hun har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker med sine jevnaldrede, men pilegrimsreisen var kun henne, sier hoffreporter i Se og Hør, Caroline Vagle.

– Prinsessen virker som en reflektert og moden jente, så hun har nok vært delaktig i det valget selv, med litt oppfordring fra foreldrene, sier Vagle.

Må tilhøre kirken

Som landets tronearving kan ikke prinsesse Ingrid Alexandra velge religion selv.

Paragraf fire i Grunnloven krever at monarken i Norge bekjenner seg til den evangelisk-lutherske tro.

Kong Harald sa i et intervju til NRK at hvis prinsessen skulle valgt en annen religion, måtte Grunnloven endres først.

Prinsessens liv til nå

Prinsesse Ingrid Alexandra er nummer to i arverekken, etter kronprins Haakon. Hun ble født på Rikshospitalet i Oslo 21. januar 2004, og døpt 17. april samme året. Det var kong Harald som bar henne frem til dåpen.

Prinsessen begynte i barnehagen i 2006, og på barneskolen i 2010. Hun gikk på Oslo Internasjonale Skole fra 2014 frem til 2019, da hun begynte på Uranienborg skole tidligere denne måneden.

– Foreldrene har vært opptatt av at hun skal få en så normal oppvekst som mulig, til tross for at hun er født inn i en veldig spesiell familie, sier Vagle.

På fritiden liker prinsessen å stå på ski, og driver også med kickboxing. Som resten av kronprinsfamilien deler hun gleden over vannsport, og da spesielt surfing.

– Jeg tror hun vil få beholde sin private livsstil litt til, selv etter hun konfirmeres. Men vi vil nok se henne oftere representere i årene fremover, sier hoffreporteren.