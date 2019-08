Forskere avliver myte om sosiale medier

Fra tid til annen diskuteres det om sosiale medier har en innvirkning på ungdommers psykiske helse, og om det egentlig er sunt å bruke så mye tid på mobiltelefonen.

Det ønsket de norske forskerne Geir Scott Brunborg og Jasmina Burdzovic Andreas ved Folkehelseinstituttet å komme til bunns i.

– Det er en pågående debatt om man skal begrense bruken av sosiale medier blant unge, men jeg tror ikke man trenger å være så fryktelig bekymret for at ungdommen får det verre, sier seniorforsker Geir Scott Brunborg ved Folkehelseinstituttet til TV 2.

Studien er en del av Mitt liv-prosjektet, og viser at sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk helse er svak.

– Ørliten økning

De to forskerne ville se hvor sterk sammenhengen var mellom økt bruk av tid på sosiale medier og depresjon, adferdsproblemer og alkoholbruk.

– Man kunne tenke seg at ungdom ble deprimerte av å sammenligne seg med andre på sosiale medier. Eller ble deprimerte av for lite kontakt med venner ansikt-til-ansikt. Men vår studie fant kun en ørliten økning og at sammenhengen var svak, sier Brunborg.

I studien deltok 750 ungdommer på 13 til 17 år.

Ved starten av studien brukte ungdommen i snitt 2,5 timer per dag på sosiale medier, og de økte bruken med tre timer per dag. Forskerne fulgte tenåringene i seks måneder.

– Våre funn tilsier at foreldre i liten grad trenger å bekymre seg for at ungdommene deres vil bli deprimerte av å bruke sosiale medier, sier Brunborg.

FORSKER: Geir Scott Brunborg ved Folkehelseinstituttet. Foto: Picasa

Etter studien ble fullført, stod det klart at det heller er andre faktorer som spiller inn på ungdommers psykiske helse.

– Det er nok andre ting som er mye viktigere for å forklare disse tingene, sier seniorforskeren.

Sosiale problemer viktigere

Han forteller at tidligere forskning også har funnet at bruk av digital teknologi påvirker barnas trivsel negativt, men at det skjer i liten grad.

Brunborg sier det kom fram flere faktorer som var viktigere for den psykiske helsen enn sosiale medier.

– Våre undersøkelser viser at vennskapsrelasjoner og problemer med venner er viktigere for den psykiske helsen, forteller seniorforskeren.

Det er heller ting som usunn livsstil og sosiale problemer som går ut over livskvaliteten deres.

Problemer nulles ut

Brunborg mener likevel at sosiale medier har både positive og negative sider.