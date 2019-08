– Jeg reiser rundt og skaper god stemning

Trond Giske ankommer Fauske og er raskt uten for å henge opp blomsterkasser for å gjøre det koselig rundt den gamle campingvogna.

Folkets hus, eller folkets vogn som Giske kaller den, ble malt rød på dugnad av noen venner med fem strøk rødmaling. Vogna fra 1979 ble kjøpt for 30.000 til konas store overraskelse.

Kona gjennomskuet meg

– Jeg antydet at den var til bryllupsreisen, men hun gjennomskuet meg og skjønte fort at det var til valgkampen. Hun kunne gjerne tenkt seg å ha vært med på camping, men ikke å kjøre fra torg til torg for å dele ut roser, sier Trond Giske.

– Hun kunne vel tenkt seg å få noe roser i stedet i for at jeg deler dem ut, humrer Trond Giske igjennom ruten på den gamle vogna.

Før han legger til:

Valgkamp turen fra Trøndelag til Nordkapp skjer på egen hånd, og uten støtte fra moderpartiet i Oslo.

– Jeg har ikke spurt moderpartiet egentlig. Jeg bryr meg om de 350 ordførerkandidatene vi har. Dette er en lokal valgkamp, og vi må derfor løfte de lokale, sier Giske, godt tilbakelent bak rattet i pappas gamle bil.

Viktig å lytte til grasrota

For Giske er det viktig å møte grasrota og fremsnakke de lokale kandidatene.

– Jeg tror det er for mange lokale som føler at det er for stor avstand mellom makta og folket, sier Giske.

Han er på Fauske og får besøk inne i den trange vogna av Geir Olsen som er kandidat til vervet som varaordfører på Fauske.

Kaffekanna og pappkrusene kommer fort på bordet. Her er det ikke snakk om noe luksus.

Giske er rask frem på og spør:

– Hva er hovedsakene?

– Hovedsakene er selvfølgelig økonomien, skole og barnehage. Ikke minst det å vinne nok stemmer til å få tilbake makta i den tidligere arbeiderbastionen Fauske, sier Geir Olsen.

Savner ikke andedammen i Akersgata

Han syns det er trivelig å få besøk av Giske, og det er god stemning i den lille vogna.

– Det at han kom akkurat til valgkampen syns jeg er veldig bra, sier Torny Pedersen, tidligere stortingsrepresentant fra Nordland.

– Hvor ofte har du hatt besøk av Jonas Gahr Støre under valgkampen?

– Han har ikke vært på besøk, men han har jo vært i Bodø da, og det er jo ikke så langt unna da. Det er jo bare fem mil til Bodø, sier Pedersen.

– Er det ikke vemodig å operere helt på egenhånd, Giske?