Emilie (23) skadet før Skal vi danse-premièren: – Han følte seg skyldig

I den ferske episoden av TV 2 Sumo-serien Dansebobla, får vi se kjendisene gjøre de siste forberedelsene før Skal vi danse- premieren lørdag 31. august.

Ribbeinsskade

Et av danseparene vi blir kjent med i serien er Emilie Nereng og Santino Mirenna.

Da produksjonsteamet filmet de to inne i øvingslokalet, kom Nereng med en avsløring.

– Det gjør vondt i ribbeinet, sier 23-åringen til dansepartneren og forklarer at dette skyldes en brist.

Til TV 2 forteller hun at skaden skjedde allerede på andre trening, og at hun nå tre uker senere fortsatt har smerter.

Se kjendisene gjøre seg klare til premièren i videoen øverst.

Dårlig samvittighet

Nereng ønsker ikke å bruke skaden som en unnskyldning, og sier at Mirenna har vært utrolig dyktig til å lage et treningsoppsett der hun ikke belaster skaden.

– Vi har jobbet med teknikk og fotarbeidet. Det gjør vondt for henne når hun holder posituren man må ha i vals, fordi man strekker overkroppen, forklarer Mirenna.

Den latinske danseren sier han lenge slet med dårlig samvittighet etter skaden, fordi han følte det var hans skyld.

– Det er jo min første sesong i Skal vi danse, så jeg visste ikke at dette var en vanlig skade. De andre her på dansestudioet har vært veldig snille og kommet bort til meg og fortalt at dette skjer hver sesong. De sa til og med at noen har brukket seks ribbein i en sesong. Emilie har også vært utrolig grei med meg, hun sier hele tiden: «Det er ikke din skyld! Det går bra!».

Og nettopp dette ønsket Nereng å poengtere under intervjuet. Hun kunne ikke vært mer fornøyd med den tildelte dansepartneren.

– Det er ikke hans feil! Det var jeg som ikke klarte å stramme magemusklene når han løftet meg. Han ble først ekstremt lei seg og følte seg så skyldig, men det skal han absolutt ikke føle. Ribbeinet begynner endelig å bli litt bedre, og Santino har funnet en måte vi kan jobbe rundt skaden på.

Da TV 2 intervjuet paret var de på vei til parkettprøve i Nydalen, og begge har trua på at de skal lage et ordentlig vals-show til lørdag.

Bloggdronning

Nereng hadde i mange år den mest kjente bloggen i Norge. I oktober 2009 hadde bloggen 3,5 millioner treff, noe som betyr at hun på den tiden hadde en nettside som ble besøkt langt mer enn enkelte nettaviser.

Høsten 2013 kom hun også med på det norske Cheerdance-landslaget. Selv om hun har en liten dansebakgrunn, tror hun ikke at det vil gi henne en stor fordel. Dette begrunner hun med at dansestilene er så forskjellige.