Det melder Ruter på sine nettsider. Årsaken er et lynnedslag som har ført til strømproblemer.

– Dette skjedde for et kvarter siden. Alle T-banetogene står på nærmeste stasjon til vi får mer oversikt, sier pressevakt Jan Rustad i Sporveien til TV 2 klokken 08.50.

Det jobbes nå på spreng med å lokalisere hvor dette har funnet sted.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta. Det er bare å beklage, sier Rustad.

Kraftig lyn- og tordenvær skaper i morgentimene torsdag store problemer for togtrafikken på Østlandet. Natt til torsdag er det registrert over 18.000 lyn over landsdelen, og flere tog er innstilt eller forsinket.

Alle flytogets avganger er inntil videre innstilt, og passasjerer bes om å ta taxi for tog.

Saken oppdateres.