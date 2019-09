Dobbelt så mange ble drept av ruskjøring i fjor, som året før. Likevel svarer én av tre at de har kjørt bil uten å være sikre på om de er edru.

Dette fremkommer i en ny undersøkelse.

– Dette er skremmende. Du skal aldri kjøre bil før du er helt sikker på at du er "kjørbar". Først da unngår du å være en fare for deg selv eller å utsette uskyldige barn og voksne for stor fare, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

– Det er beklageligvis ikke uventet, sier advokat Harald Fjeldstad. Han jobber med flere hundre promillekjøringssaker årlig.

Dobbelt så mange drepte

Tall fra Statens Vegvesen viser at 40 mennesker ble drept på grunn av ruskjøring i 2018. Det er dobbelt så mange som året før.

– Denne utviklingen er skummel. Her må bilførere ta større ansvar for sikkerheten. Ikke tro at du er edru. Vit det sikkert, eller la bilen stå. Uten unntak, sier Ytre-Hauge.

108 mennesker døde på norske veier i 2018. 34 prosent av dødsulykkene skyldtes rus, enten alkohol, narkotika eller blandingsrus. I 2017 var det 20 prosent av dødsulykkene som skyldtes rus.

Derfor kan nyere biler være ekstra dyre å eie

Nesten 10.000 tatt i fjor

– Jeg har mange klienter som oppriktig har trodd at alkoholen har vært ute av kroppen, men så var den ikke det likevel. Alle foretar nok ikke en like god kontroll, men føler seg «fin» og antar at oppdagelsesrisikoen er lav, sier advokat Fjeldstad.

I fjor ble 9.649 bilister tatt for ruskjøring. Det er 10 prosent flere enn i 2017.

Juks koster norske bilkjøpere milliardbeløp – hvert år

Slik straffes du : Promille 0,2-0,5 •Bot på 6.000-10.000 kroner Promille 0,5-1,2 •Betinget fengsel •Bot på 1,5 ganger brutto månedslønn •Inndratt førerkort i minst 1 år Promille over 1,2 •Ubetinget fengsel •Bot på 1,5 ganger brutto månedslønn •Inndratt førerkort i minst 2 år Kilde: Frende forsikring

Glem forsikringen

Ved utgangen av juli 2019 hadde 55 personer mistet livet i trafikken, det samme antallet som i fjor. Det viser tall fra Statens Vegvesen.

Hvis du havner i en ulykke og det bevises at du er ruspåvirket, får du trolig problemer med forsikringen. Opptil 100 prosent avkortning kan bli resultatet og du kan også få regresskrav mot deg fra forsikringsselskapet.

– Ikke ta sjansen, ta ansvar! Vi har sett nok stygge ulykker som følge av ruskjøring, sier Ytre-Hauge.

Undersøkelsen viser at 38 prosent av menn og 25 prosent av kvinner har kjørt bil uten å være sikker på om de er edru.

Promillegrensen for bil i Norge er 0,2. Blir du stoppet med promille over dette venter det reaksjoner. Det finnes unntak og nyanser til reglene. For eksempel blir straffen strengere hvis du forårsaker en ulykke i ruspåvirket tilstand.

Les også: Dette bør du vite om tordenvær og elbil

Video: Vi har testet mopedbil!