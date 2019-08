Rosenborg i seedingpott tre mot alle odds etter Europaliga-drama

Per dags dato er Norge ranket som nummer 20 i Europa basert på resultatene de fem siste sesongene. Det er et godt stykke opp til Hellas på 15. plassen. Først når man er blant de 15 beste nasjonene vil man merke en vesentlig endring. Da vil Norge få to lag inn i 2. kvalikrunde i Champions League og tre lag inn i Europaliga-kvaliken. Det kan ta lang tid før Norge snuser på to Champions League-plasser. Neste år forsvinner nemlig den sterke norske 2015/16-sesongen fra utregningen. Marerittsesongen 2016/17 setter en effektiv stopp for alle drømmer om flere norske lag i det gjeveste selskap. Med tre sterke sesonger i Europa på rad (inkludert denne sesongen) kan Norge potensielt få to CL-lag høsten 2022.

Før 2021-sesongen innføres den tredje Europaligaen (UEL2). Her vil alle norske lag bortsett fra serievinneren havne med mindre Norge klatrer til 15. plassen.

– Champions League hadde sannsynligvis vært for tøft med tanke på å ta en seier. Nivået der er ekstremt høyt. Jeg tviler på at Dinamo Zagreb tar så veldig mange poeng i gruppespillet. Europaligaen passer best for RBKs nivå. Å gjøre noen av kampene spennende ville vært et stort steg i riktig retning, for det vi så i fjor var ikke mye å juble for, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Pott 1: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basel, Sporting Lisboa, CSKA Moskva, Wolfsburg, Lazio

Pott 2: PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, FCK, Braga, Gent, Borussia Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets Razgrad, APOEL, Eintracht Frankfurt

Pott 3: Saint-Étienne, Qarabag, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolves, Rennes, Rosenborg, Istanbul Basaksehir

Pott 4: AZ Alkmaar, Vitoria de Guimarães, Trabzonspor, Oleksandriya, Dudelange, LASK, Wolfsberger, Slovan Bratislava, Lugano, Rangers, CFR Cluj, Ferencvaros