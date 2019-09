Noah (13) var alene hjemme da familiens hus begynte å brenne

I TV 2s nye serie «Brente minner» får man møte familier som har fått boligene sine totalskadet i brann.

Et team bestående av programleder Marco Elsafadi, interiørdesigner Aina Solli Steen og Therese Nielsen fra forsikringsselskapet Fremtind skal hjelpe familiene med å gjenreise huset deres.

I tirsdagens premiereepisode får man høre historien til en familie fra Ytre Enebakk.

Deres hus ble totalskadet i november 2017, da en antennelse i en crossykkel førte til en eksplosjon i en bensintank.

Noah (13) var alene hjemme da brannen startet i uteboden og spredte seg til husets yttervegg.

– Det smalt, og da løp hunden min bort til døren og begynte å bjeffe. Da ble jeg med bort, og jeg skjønte at noe var galt borte ved uteboden. Jeg løp ut for å se hva det var, og da så jeg boden i full fyr og flamme. Det første jeg tenkte var: «Nei, er det mulig», forteller Noah i programmet.

Innredningshjelp

Noah, som var elleve år da det skjedde, var snarrådig og kom seg ut av huset, mens han ringte foreldrene og brannvesenet.

Til tross for den raske reaksjonen, spredte brannen seg gjennom hele andreetasjen av huset, og det ble totalskadet og måtte rives.

NYTT HJEM: Her er Therese Nielsen, Aina Solli Steen og Marco Elsafadi fra Brente minner sammen med Ina, Noah, Lars Terje og Kristin foran det nye huset deres. Foto: TV 2

Mens familien med far, mor, to barn og hund bodde midlertidig i en leilighet, kom teamet fra «Brente minner» inn i bildet. De hjalp familien med å innrede kjøkken, stue og barnas soverom i det nye huset.

– Det var veldig fint å få hjelp til innredningsjobben, slik at vi kom hjem til et ferdig hus. Dersom vi skulle ha gjort alt selv, ville det nok tatt minst et halvt år til, sier far i familien, Lars Terje Bryhn (43), til TV 2.

Se hvordan huset ble til slutt i videoen i toppen av saken.

Brann i kjøretøy Fra 2016 til 2018 registrerte forsikringsbransjen over 10.000 brannskader på kjøretøy, til en samlet kostnad på 700 millioner kroner. Blant skadeårsakene som Fremtind forsikring har registrert, finner man blant annet selvantennelse, lekkasje av drivstoff og feil i elektrisk anlegg. Forsikringsselskapet råder å tømme motoriserte kjøretøy, som for eksempel gressklipperen eller cross-sykkelen, for drivstoff, dersom den skal lagres for lengre perioder. Kilde: Fremtind forsikring

Ingen endringer

Det har gått omtrent fem måneder siden huset sto ferdig og familien kunne flytte inn. Bryhn forteller at familien er veldig fornøyd med resultatet.

– I starten var vi litt skeptiske til innredningen, siden vi tenkte at det ble for spesielt. Men da alt var ferdig, ble det knalltøft. Vi har fått kjempebra tilbakemeldinger fra familie og venner, og vi er veldig fornøyde selv, sier han.

Familien har ikke endret én eneste ting etter at interiørarkitekten dro sin vei.

– Vi liker alt og har ikke endret noe. Ikke minst når det kommer til barnerommene – de ble superbra, og barna bruker rommene sine hele tiden. De rommene som ikke ble innredet av «Brente minner» har vi jobbet med selv, og vi har prøvd å skape samme stil der, sier Bryhn.