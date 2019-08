Se og følg trekningen av Champions League-gruppene på direkte TV2.no fra kl. 18.00.

Etter onsdagens playoff-kamper er alle lagene som skal være med i Champions League klare.

Gruppene trekkes torsdag kveld i Monaco, hvor det også vil bli kåringer av blant annet årets spiller og årets lag på både kvinne- og herresiden.

I kåringen av årets herrespiller står det mellom Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Virgil van Dijk. Kvinnenes pris står mellom Lyon-trioen Ada Hegerberg, Lucy Bronze og Amandine Henry.

Lagene som skal trekkes mot hverandre, er fordel i fire potter. Den første potten består av regjerende mester Liverpool, regjerende Europaliga-vinner Chelsea, samt vinnerne av de seks høyest rangerte ligaene i Europa. Deretter fordeles lagene ut fra klubbens koeffisient.

Se fullstendig oversikt nederst på siden!

Det betyr at man har meget solide lag lag fordelt over de to øverste pottene. Liverpool-manager Jürgen Klopp mener at Champions League aldri har vært vanskeligere å vinne, og tyskeren mener at det samtidig viser at det ikke er behov for noen europeisk superliga, som det går rykter om at toppklubbene ønsker å etablere.

– Jeg tror ikke det har vært en sterkere pott nummer to noen gang. Det er galskap. De burde vært i pott nummer én alle sammen, men det er ikke nok plass der. Jeg tror heller ikke det har vært en sterkere pott nummer tre. Dersom folk tenker på en superliga, så trenger du ikke det, sier Klopp ifølge The Guardian.

For å illustrere det Klopp sier, kan man titte på noen av lagene Liverpool kan havne i gruppe med. For i pott nummer to finner man blant annet Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund og Napoli. Fra pott tre står Inter frem, mens RB Leipzig er den tøffeste motstanderen fra pott fire.

– Jeg har ingen anelse om hvem som vinner Champions League. Vi har den samme muligheten som alle andre, men jeg ser ikke for meg at de engelske lagene skal dominere, sier Klopp, som ledet Liverpool til Champions League-finalen for andre året på rad - hvor de møtte Premier League-kollega Tottenham.

Et marerittscenario for Liverpool er en gruppe bestående av følgende: Liverpool, Real Madrid, Inter og RB Leipzig

Slik er lagene fordelt:

Pott 1:

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

PSG

Zenit

Pott 2:

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Sjakthar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica

Pott 3:

Lyon

Bayer Leverkusen

RB Salzburg

Olympiakos

Club Brugge

Valencia

Inter

Dinamo Zagreb

Pott 4:

Lokomotiv Moskva

Genk

Galatasaray

RB Leipzig

Slavia Praha

Røde Stjerne

Atalanta

Lille