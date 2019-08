Familien skjønte ingenting da Christina (36) døde av overdose – fem år senere kom den groteske avsløringen

I 2014 døde Michigan-kvinnen Christina Ann-Thompson Harris av det politiet mente var en utilsiktet overdose heroin.

Dette til tross for at Christina, som hadde to små barn, ifølge familie og venner aldri hadde vært i nærheten av å misbruke noen former for rusmidler.

Nå, fem år etter at 36-åringen ble funnet død i senga, har politiet siktet ektemannen hennes for drap.

Washington Post skriver at Jason Harris (44) tirsdag ble siktet for overlagt drap, oppfordring til drap og for å ha brukt et regulert stoff som kan forårsake død.

Politiet mener at Jason forgiftet konas frokostblanding med heroin.

– Vi mener at Jason Harris drepte kona. Vi mener at han helte heroin i frokostblandingen hennes kvelden hun døde, sa aktor David Leyton til pressen tirsdag.

Parets barn ble i 2014 tatt hånd om av barnevernet, og bor fortsatt i fosterhjem.

PÅ KAMP: Christina og Jason tar en selfie under en amerikansk fotball-kamp. Foto: Facebook

Fikk nabo til å sjekke kona

Det var 29. september 2014 at en nabo fant Christina livløs i senga i småbyen Davison i den amerikanske delstaten Michigan.

Samme morgen hadde Jason fortalt kollegene sine at kona var syk, og at hun kvelden før hadde ramlet ut av stolen sin og besvimt mens hun spiste frokostblanding.

På spørsmål fra en kollega om hvorfor han ikke tilkalte en ambulanse, svarte han ikke.

Jason ringte deretter en nabo og spurte om hun kunne se til Christina, som han påstod bare lå hjemme i senga med en kraftig forkjølelse.

Naboen fant Christina død og ringte det amerikanske nødnummeret, 911.

Likte håndarbeid og spillkvelder

I en nekrolog som er publisert på Allen Funeral Homes nettside, står det at Christina var en kjærlig mor som elsket å være sammen med barna sine.

«Christina var et medlem av St. John the Evangelist Catholic Church, og likte håndarbeid, scrapbooking, svømming, tilbringe tid med barna, se på Tigers, og spillkvelder sammen med familien,» står det.

Blodprøver tatt av Christina før dødsfallet viste aldri noen tegn til at hun misbrukte heroin.

Heller ikke brystmelken hun hadde pumpet ut og frosset ned bare dager før dødsfallet hadde noen form for spor av narkotika.

Fant 5900 tekstmeldinger

En måned etter at Christina ble funnet død, kontaktet Jason Harris bror og søster ifølge CNN politiet og sa at Jason hadde fortalt dem at han ønsket å bli kvitt Christina.

Broren mistenkte at Jason hadde møtt en annen kvinne, og at dette kunne ha fått broren til å kvitte seg med kona.