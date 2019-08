Hvor langt bilen har gått, har stor betydning for hvor mye den er verdt. Høy kilometerstand betyr lavere verdi, gjerne også at bilen blir oppfattet som mindre kurant i markedet.

Slik har det vært siden tidenes bil-morgen. Og helt siden da har det også blitt jukset med kilometerstanden. Her kan det nemlig være gode penger å tjene, for de som har uærlige hensikter.

Nå advarer NAF norske bilkjøpere, som hvert år svindles for millarder av kroner som følge av kilometerjuks. De mener det er ekstra stor fare for at det er jukset med kilometerstand på biler som er importert fra utlandet:

Uforutsette utgifter

– Det er viktig å være på vakt og sjekke om kilometerstanden på bilen virker kunstig lav, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Kilometerjuks er et omfattende problem og en enkel måte å få mer for bilen enn den egentlig er verdt. En EU-rapport viser at på hele én av tre tyske bruktbiler er det jukset med kilometerstanden.

– Det ene er at man ikke får det man betaler for. I tillegg får man fort uforutsette verkstedutgifter. Eksempelvis kan man tro det er lenge til registerreimen skal skiftes fordi kilometerstanden er for lav. Det kan medføre store motorskader, sier Ryste, i en pressemelding.

Mer krangling jo eldre bilen er

Kilometerstanden har stor betydning for hvor mye en bruktbil er verdt. Dermed er det også penger å tjene på å juke her. Foto: NAF.

Rapporteres fra EU-kontrollene

I 2013 beregnet NAF at det årlig jukses med kilometerstand på biler i Norge for mellom 2 og 5,3 milliarder kroner.

– Siden den gang har vi fått et register der kilometerstand rapporteres inn fra EU-kontrollene. Så noe har blitt bedre, uten at vi har fått bukt med problemet, sier kommunikasjonssjefen.

– Fortsatt er dette et omfattende problem som forbrukerne taper store summer på hvert år, fortsetter hun.

Det kan være vanskelig å avsløre kilometerjuks på en bil. Men ett av rådene er å se nøye etter om slitasje i interiøret står i forhold til oppgitt kilometerstand.

Vil ha nasjonalt register

EU-kontrollene gjør at kilometerstanden registreres for biler som er fire år og eldre. NAF mener at dette bare er en start som må lede til et nasjonalt kjøretøyregister der alle som er i kontakt med bilen på servicer og verkstedbesøk. Forsikringsselskaper, bilberging og lignende, skal være pålagt å rapportere kilometer-stand.

–Samme hvor godt kjøretøyregistre vi får i Norge, så vil det ikke ta bort problemet for bruktbiler importert fra andre land.Det er dessverre for mye penger å tjene på å jukse med kilometerstanden, avslutter Ryste.

Slik kan du avsløre juks: Det er ikke enkelt å oppdage juksing med kilometerstanden, men det er noen sjekkpunkter som er lure for å avsløre om kilometerstanden er skrudd tilbake:

Normal kjørelengde er 13 000 til 17 000 kilometer i året. Gang opp med hvor gammel bilen er.



Sjekk serviceheftet til bilen. Der står kilometerstand for hver service som er gjort på bilen. Mangler servicehefte må du spørre selger om han kan fremskaffe historikken på bilen. Vil ikke selgeren det, ikke kjøp bilen!



Se etter slitasje på ratt, seter og annet i interiøret på bilen. Har bilen lav kilometerstand, men mye slitasje inne i bilen, er det et tegn på juks med kilometerstanden.

